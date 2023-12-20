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迎新年！蕭邦蒔繪龍表結合環保概念 Dior金龍漏霸氣

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
蕭邦L.U.C XP系列龍年蒔繪腕表，39.50毫米符合倫理道德標準的18K玫瑰金、L.U.C 96.17-L自動上鍊機芯、表盤裝飾蒔繪龍年主題圖案，限量發行88枚，100萬4,000元。圖／蕭邦提供
蕭邦L.U.C XP系列龍年蒔繪腕表，39.50毫米符合倫理道德標準的18K玫瑰金、L.U.C 96.17-L自動上鍊機芯、表盤裝飾蒔繪龍年主題圖案，限量發行88枚，100萬4,000元。圖／蕭邦提供

木龍年即將到來，為迎接2024年農曆新春,  Dior預將以限量方式推出Grand Soir龍年限量腕表，以品牌最具代表性的設計結合充滿吉祥寓意的生肖圖案。腕表採用36毫米中性尺寸，18K金表圈鋪鑲鑽石，以鈦金色太陽刷紋盤面為基底，搭配防眩光的藍寶石水晶玻璃。表背特地以霧面效果對比金色自動盤面，金色羽毛與指針和馬眼型切割修飾而成銳利鋒芒的龍之眼，搭載SellitaSW300 calibre自動上鍊機芯。

蕭邦（CHOPARD）自2013年以來每年都與日本百年歷史的山田平安堂工坊合作蒔繪工藝生肖表，由漆藝大師小泉三教繪製。今年龍圖案設計更結合環境保育概念，層層上漆之後點綴金粉和珍珠貝母，展現雍容之氣。腕表以39.5毫米符合倫理道德標準的18K玫瑰金製作，搭載配備微型擺陀的L.U.C 96.17-L型超薄機芯。適逢品牌連續第12年推出L.U.C XP生肖主題蒔繪腕表，蕭邦計劃於2024年推出精美木質禮盒腕表套裝，內含蕭邦迄今為止推出的全12款，讓有心藏家得以一次收藏。

Dior Grand Soir龍年限量腕表，36毫米18K金鑲鑽腕表、SellitaSW300 calibre自動上鍊機芯，限量18只，價格店洽。  圖／Dior提供
Dior Grand Soir龍年限量腕表，36毫米18K金鑲鑽腕表、SellitaSW300 calibre自動上鍊機芯，限量18只，價格店洽。  圖／Dior提供
蕭邦L.U.C XP系列龍年蒔繪腕表表盤在日本手工製作。
蕭邦L.U.C XP系列龍年蒔繪腕表表盤在日本手工製作。
蕭邦L.U.C XP系列龍年蒔繪腕表，39.50毫米符合倫理道德標準的18K玫瑰金、L.U.C 96.17-L自動上鍊機芯、表盤裝飾蒔繪龍年主題圖案，限量發行88枚，100萬4,000元。圖／蕭邦提供
蕭邦L.U.C XP系列龍年蒔繪腕表，39.50毫米符合倫理道德標準的18K玫瑰金、L.U.C 96.17-L自動上鍊機芯、表盤裝飾蒔繪龍年主題圖案，限量發行88枚，100萬4,000元。圖／蕭邦提供
蕭邦L.U.C XP系列龍年蒔繪腕表，39.50毫米符合倫理道德標準的18K玫瑰金、L.U.C 96.17-L自動上鍊機芯、表盤裝飾蒔繪龍年主題圖案，限量發行88枚，100萬4,000元。圖／蕭邦提供
蕭邦L.U.C XP系列龍年蒔繪腕表，39.50毫米符合倫理道德標準的18K玫瑰金、L.U.C 96.17-L自動上鍊機芯、表盤裝飾蒔繪龍年主題圖案，限量發行88枚，100萬4,000元。圖／蕭邦提供
Dior Grand Soir龍年限量腕表，36毫米18K金鑲鑽腕表、SellitaSW300 calibre自動上鍊機芯，限量18只，價格店洽。  圖／Dior提供
Dior Grand Soir龍年限量腕表，36毫米18K金鑲鑽腕表、SellitaSW300 calibre自動上鍊機芯，限量18只，價格店洽。  圖／Dior提供
Dior Grand Soir龍年限量腕表，36毫米18K金鑲鑽腕表、SellitaSW300 calibre自動上鍊機芯，限量18只，價格店洽。  圖／Dior提供
Dior Grand Soir龍年限量腕表，36毫米18K金鑲鑽腕表、SellitaSW300 calibre自動上鍊機芯，限量18只，價格店洽。  圖／Dior提供
Dior Grand Soir龍年限量腕表，36毫米18K金鑲鑽腕表、SellitaSW300 calibre自動上鍊機芯，限量18只，價格店洽。  圖／Dior提供
Dior Grand Soir龍年限量腕表，36毫米18K金鑲鑽腕表、SellitaSW300 calibre自動上鍊機芯，限量18只，價格店洽。  圖／Dior提供

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