做好筆記！Onitsuka Tiger原子小金剛聯名款、2024春夏新裝這天開賣

日本時尚品牌鬼塚虎（Onitsuka Tiger）將在2024年迎來創立75周年，於是日前於東京銀座開設了與原子小金剛聯名系列期間快閃店；同時台灣也將上市全新春夏Yellow Collection服飾，將女裝浪漫風格與經典男裝重新詮釋。

今年9月下旬於米蘭時裝周期間曝光的2024春夏Yellow Collection服飾，延續先前疊搭主題，重新演繹後，體現優雅、現代與摩登元素。Onitsuka Tiger這季的主色調包含黑、水泥灰與鼠尾草綠色，與花卉印花形成鮮明對比，所有單品色調均使用了招牌黃色來串連，並在鞋履、包款以及配件表現上帶來截然不同的創意。品牌以繭形輪廓外套、長版大衣表現復古寬鬆感，並內搭上衣、襯衫、Polo衫、百慕達短褲或寬褲則塑造不對稱的層疊效果。同時富有諸多細節處理，如側邊開衩坦克背心、鏤空效果連身裙和不對稱剪裁的半身裙及；此外，全新系列還與日本紡織藝術品牌nowartt合作，將其設計的花卉印花融入其中。

韓國女團Red Velvet成員Seul Gi瑟琪日前出席Onitsuka Tiger於銀座的期間快閃店開幕活動，搶先穿上原子小金剛聯名系列服飾與鞋款。圖／Onitsuka Tiger提供

此外，這一季推出的新鞋款，鞋面為塗層帆布，鞋底前部以經典黃色呈現，形成鮮明的對比感。同時黃、黑兩款靴子採用橡膠觸感的皮革材質；涼鞋的綁帶則使用Nappa皮革及天鵝絨材質呈現。推出採用了品牌黃色的輕量尼龍購物袋，呈現個性化風格，全系列預計於2024年2月陸續上架。

Onitsuka Tiger東京銀座快閃店，自即日起至2024年1月31日。圖／Onitsuka Tiger提供

除了有2024春夏新裝之外，若是你近期有到東京旅行，別忘了造訪Onitsuka Tiger於銀座的期間快閃店。品牌為了創立75周年，宣布與日本已故漫畫大師手冢治虫的代表作《原子小金剛》展開全球合作，將Onitsuka Tiger經典鞋款MEXICO 66 SD及DENTIGRE™ PUFF BOOT重新設計推出特別版本。聯名系列共有43款商品，附有專屬鞋盒及提袋，結合復古感的日本漫畫風，從鞋款、服飾至配件充滿懷舊童趣氛圍更將人帶到漫畫場景裡，台灣也將於2024年1月12日起上市販售。

Onitsuka Tiger 2024春夏系列服裝，推出多款於腋下挖空的設計。圖／Onitsuka Tiger提供

層疊技巧以及部分挖空的設計是Onitsuka Tiger 2024春夏系列重點。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger原子小金剛聯名系列刺繡圖樣棒球帽，3,380元。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger原子小金剛聯名系列教練外套，7,380元。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger原子小金剛聯名系列印花短袖上衣，2,880元。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger 2024春夏新鞋款。記者曾智緯／攝影

Onitsuka Tiger也針對「龍年」以紅白配色，推出中華新年版經典鞋款。記者曾智緯／攝影

有別於所謂「秀上款」，Onitsuka Tiger 2024春夏系列中也推出了「鼠尾草綠」特別配色。記者曾智緯／攝影

招牌黃色貫穿Onitsuka Tiger 2024春夏系列。記者曾智緯／攝影

Onitsuka Tiger 2024春夏涼鞋的綁帶使用Nappa皮革及天鵝絨材質呈現。記者曾智緯／攝影