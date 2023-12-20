做好筆記！Onitsuka Tiger原子小金剛聯名款、2024春夏新裝這天開賣
日本時尚品牌鬼塚虎（Onitsuka Tiger）將在2024年迎來創立75周年，於是日前於東京銀座開設了與原子小金剛聯名系列期間快閃店；同時台灣也將上市全新春夏Yellow Collection服飾，將女裝浪漫風格與經典男裝重新詮釋。
今年9月下旬於米蘭時裝周期間曝光的2024春夏Yellow Collection服飾，延續先前疊搭主題，重新演繹後，體現優雅、現代與摩登元素。Onitsuka Tiger這季的主色調包含黑、水泥灰與鼠尾草綠色，與花卉印花形成鮮明對比，所有單品色調均使用了招牌黃色來串連，並在鞋履、包款以及配件表現上帶來截然不同的創意。品牌以繭形輪廓外套、長版大衣表現復古寬鬆感，並內搭上衣、襯衫、Polo衫、百慕達短褲或寬褲則塑造不對稱的層疊效果。同時富有諸多細節處理，如側邊開衩坦克背心、鏤空效果連身裙和不對稱剪裁的半身裙及；此外，全新系列還與日本紡織藝術品牌nowartt合作，將其設計的花卉印花融入其中。
此外，這一季推出的新鞋款，鞋面為塗層帆布，鞋底前部以經典黃色呈現，形成鮮明的對比感。同時黃、黑兩款靴子採用橡膠觸感的皮革材質；涼鞋的綁帶則使用Nappa皮革及天鵝絨材質呈現。推出採用了品牌黃色的輕量尼龍購物袋，呈現個性化風格，全系列預計於2024年2月陸續上架。
除了有2024春夏新裝之外，若是你近期有到東京旅行，別忘了造訪Onitsuka Tiger於銀座的期間快閃店。品牌為了創立75周年，宣布與日本已故漫畫大師手冢治虫的代表作《原子小金剛》展開全球合作，將Onitsuka Tiger經典鞋款MEXICO 66 SD及DENTIGRE™ PUFF BOOT重新設計推出特別版本。聯名系列共有43款商品，附有專屬鞋盒及提袋，結合復古感的日本漫畫風，從鞋款、服飾至配件充滿懷舊童趣氛圍更將人帶到漫畫場景裡，台灣也將於2024年1月12日起上市販售。
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