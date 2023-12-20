頭獎抽5台賓士！全家便利商店「祥龍福袋」元旦限量開賣　「卡通肖像、品牌聯名、料理福箱」搶攻全客群

2024年超商福袋大戰開打，全家便利商店自2015年起領先同業推出春節福袋，目前邁入第10年，不少消費者已習慣元旦當天到「全家」購買福袋試手氣、迎好運，今年「全家」同樣將於2024年1月1日上午10點起開賣福袋，限量80萬個的「2024年祥龍福袋」售價249元，內容物價值再創新高，除了精選零食、飲料組合及專屬贈品外，每袋皆加贈FamiCollection 60元至80冷藏飲品兌換券，福袋頭獎抽獎將送出5部市價皆超過170萬元的賓士車款，為超商福袋史上最多的頭獎。

迎接龍年，「全家」將推出限量80萬份的「2024年祥龍福袋」，自2024年1月1日上午10點起於全台店舖正式開賣，每袋售價249元，內容物包含價值200元的澎湃零食飲料，以及全新附贈價值60元至80元的FamiCollection冷飲兌換券；今年更擴增授權商品、服飾等豐富品項納入隨袋贈品，持續創造開袋驚喜與話題。而有福袋靈魂之稱的抽獎券再度刷新頭獎紀錄，「全家」今年大手筆推出通路罕見的多組頭獎，將一次抽出5台市價170萬元以上的THE NEW B-CLASS B180賓士車款，總價值近900萬元，凡於指定時間內掃描券面QRcode進入「全家」APP抽獎趣完成登錄，就有機會成為頭獎得主。

不僅頭獎超吸睛，貳獎亦推出20組萬元全盈+PAY儲值金，同時因應旅遊及休閒娛樂熱潮，參獎至玖獎規劃10萬元旅遊金、Switch、健身環大冒險等好禮，此外還有iPhone 15、「全家」專屬贈品，以及LINE WEBTOON、蝦皮購物、屈臣氏、肯德基等豐富的異業優惠券，獎項總價值超過1,000萬元。

除了「祥龍福袋」之外，「全家」也針對不同客群推出特色福袋，1月10日起將接續推出「卡通肖像、品牌聯名、料理福箱」三大主題福袋搶攻全年齡消費客群，不只可參加賓士抽獎活動，還有眾多加碼好禮。

「全家」今年攜手台灣、日本當紅的7大知名肖像推出福袋組合，包含吉伊卡哇、布丁狗、雙星仙子、航海王、馬來貘、爽爽貓與小勞撫、「全家」原生經典IP好神公仔，共打造11款超萌且實用的收納系福袋，將自1月10日上午10點起於全台店舖開賣，全系列合計限量11.8萬組，售價為399元至799元；以往隨袋附贈的零食及飲料改以商品兌換券形式提供，消費者可於期限內自由到店舖兌換，不需一次扛回，購買更輕鬆，並附有專屬抽獎券可登錄參加賓士名車抽獎。

「全家」卡通肖像福袋包含售價399元的「全家好神保冷袋」，外袋為可摺疊收納的好神公仔保冷提袋，加贈應景喜氣的肖像點心盤，限量6,000組；售價499元系列共有6款組合，分別為航海王、馬來貘、爽爽貓與小勞撫的束口收納籃，以及吉伊卡哇、布丁狗、雙星仙子置物箱，6款皆附贈肖像果凍收納包，合計限量6.6萬組；售價599元組合則有雙星仙子、布丁狗兩款旅行包，各附有肖像冷水壺一個，共限量2萬組；喜愛休閒風格的消費者則可選購售價799元系列的航海王兩用包或馬來貘休閒運動包，同樣附贈肖像冷水壺，出遊、運動都合適，合計限量2.6萬組。

此外，「全家」今年也擴大品牌聯名福袋組合，更首次推出FamiSuper料理版福箱，滿足不同消費族群的春節福袋需求。喜愛品牌授權公仔或小物、3C週邊商品的消費者，共有4款品牌聯名福袋可選擇，售價為399元至799元，1月10日起於全台店舖開賣，每袋包含3至5項內容物，總價值皆高於售價，合計限量4.4萬組。其中迪士尼授權福袋、PQI 3C福袋還可抽iPhone 15，PQI 3C福袋再加抽市價超過8萬元的KYMCO電動車；運動品牌奇思推出的新春福袋則可抽iPad Pro 11吋；購買野獸國龍年福袋還有機會抽中限量版三眼怪、木須龍公仔，以及價值39萬元的蜘蛛人1：1雕像。