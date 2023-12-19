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禦寒裝備準備好了沒？Helly Hansen首度進駐新竹、Moncler插旗滑雪勝地

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
如果你人正好在瑞士滑雪勝地St. Moritz可別忘了造訪全球首間Moncler Grenoble旗艦店！圖／Moncler提供
如果你人正好在瑞士滑雪勝地St. Moritz可別忘了造訪全球首間Moncler Grenoble旗艦店！圖／Moncler提供

氣溫就像溜滑梯直直落，各式禦寒裝備裝備好了沒？挪威專業戶外品牌Helly Hansen首度進駐新竹SOGO百貨，還推出獨家限定款與購物優惠；人在國外賞雪也沒問題，專注於運動服裝的Moncler Grenoble系列也插旗瑞士著名滑雪勝地，讓人時髦的感受戶外探尋之旅。

配合新竹SOGO百貨四樓戶外概念區全新改裝，Helly Hansen也為露營、登山風氣盛行的新竹，帶來兼具潮流和機能專業的戶外裝備新選擇。像是基本款系列連帽上衣與T恤，於版型與材質以舒適為出發、設計與剪裁以個性風格為主，也搭配百貨周年慶帶來限定優惠。除此之外，承襲「極地航海」的精神與DNA，結合高科技智能與材質，Helly Hansen還呈現全新Artic Ocean系列服飾，其中H2Thermo Primaloft Hybrid夾克，延續上季熱銷的智能溫控科技防風夾克，可透過按鈕或手機連接操作，調節夾克溫度，並結合美國陸軍使用的Primaloft拒水保暖材質，提供最高級機能。

挪威專業戶外品牌Helly Hansen首度進駐新竹SOGO百貨，還推出獨家限定款與購物優惠。圖／Helly Hansen提供
挪威專業戶外品牌Helly Hansen首度進駐新竹SOGO百貨，還推出獨家限定款與購物優惠。圖／Helly Hansen提供

如果你人正好在瑞士滑雪勝地St. Moritz可別忘了造訪全球首間Moncler Grenoble旗艦店！佔地面積約90坪的門市，由Küchel Architects建築事務所操刀設計，靈感主要源於周邊自然風光，包括座位區和展示系統的室內裝飾都融入各色天然材料。這家旗艦店旨在為登山或是滑雪運動愛好者提供全年裝備與穿搭靈感，更代表Moncler Grenoble系列服飾從容遊走於實用機能與時髦風格之間，輕鬆駕馭不同場合穿搭需求。

佔地面積約90坪的Moncler Grenoble旗艦店，包括座位區和展示系統的室內裝飾都融入各色天然材料。圖／Moncler提供
佔地面積約90坪的Moncler Grenoble旗艦店，包括座位區和展示系統的室內裝飾都融入各色天然材料。圖／Moncler提供

Moncler Grenoble系列服飾從容遊走於實用機能與時髦風格之間，輕鬆駕馭不同場合穿搭需求。圖／Moncler提供
Moncler Grenoble系列服飾從容遊走於實用機能與時髦風格之間，輕鬆駕馭不同場合穿搭需求。圖／Moncler提供

Helly Hansen H2Thermo Primaloft Hybrid夾克，16,800元。圖／Helly Hansen提供
Helly Hansen H2Thermo Primaloft Hybrid夾克，16,800元。圖／Helly Hansen提供

Helly Hansen基本款系列T恤，6,350元。圖／Helly Hansen提供
Helly Hansen基本款系列T恤，6,350元。圖／Helly Hansen提供

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