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連3天鰻魚飯半價！「大江戶町鰻屋」可以吃鰻魚配海景

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
大江戶町鰻屋台中港店可以眺望海景。圖／大江戶町 鰻屋提供
大江戶町鰻屋台中港店可以眺望海景。圖／大江戶町 鰻屋提供

大漁餐飲集團繼2017年首度開設日式鰻魚品牌「大江戶町 鰻屋」後，即將再於12月22日於台中MITSUI OUTLET PARK開設品牌第4間分店，號稱是全台唯一可以觀賞摩天輪、海景的鰻魚飯專賣店，並且新推出「一本鰻」。為慶祝新店開幕，開幕首3日推出「一本鰻半價」的限時優惠，另外還有木村鰻魚可樂買1送1、炸物拼盤5折等不同優惠。

為了落實將好鰻魚留在台灣的理念，「大江戶町 鰻屋」使用台灣中南部鰻農契作養殖的高品質青口鰻，取其肉質細緻、油脂均衡的特色，透過直火碳烤的手法，提供多樣化的鰻魚料理。此次針對新開幕的台中港店，特別推出新品「一本鰻」。取用頂規5P大小的新鰻，藉由先蒸後烤的料理方式，完整呈現鰻魚去頭尾後的全身部位，並且保留鰻魚本身的細緻肉質與油脂香氣。包括有蒲燒、白燒兩種口味，定食套餐每份760元。

除了新品之外，「大江戶町鰻屋 台中港店」設有大片落地窗，讓民眾可以一邊欣賞梧棲港景緻以及商場內的摩天輪，同時享用鰻魚料理，白天晚上各有不同風情。更有適合情人約會的「海景卡座」設計，更添浪漫氣氛。

「大江戶町鰻屋 台中港店」預計於12月20日試營運、12月22日正式開幕。12月22日～12月24日期間，特別推出「一本鰻半價」的嚐鮮方案，原價760元，優惠價380元。12月20日至1月1日期間，只要點「夢幻鰻魚桶飯3+1吃（788元）」，即可享有日本進口來台的「木村鰻魚可樂」買1送1優惠（單瓶128元）。另外在活動期間，「炸物拼盤」原價800元，優惠價398元，內含酥炸鰻魚骨、和風雞肉唐揚、日式奶油玉米球等炸物。

夢幻鰻魚桶飯3+1吃，每套788元。圖／大江戶町 鰻屋提供
夢幻鰻魚桶飯3+1吃，每套788元。圖／大江戶町 鰻屋提供
為慶祝開幕，「炸物拼盤」原價800元，優惠價398元。圖／大江戶町 鰻屋提供
為慶祝開幕，「炸物拼盤」原價800元，優惠價398元。圖／大江戶町 鰻屋提供
來自日本的「木村鰻魚可樂」，搭配活動可享買1送1優惠。圖／大江戶町 鰻屋提供
來自日本的「木村鰻魚可樂」，搭配活動可享買1送1優惠。圖／大江戶町 鰻屋提供
一本鰻定食套餐，共有蒲燒、白燒兩種口味，每份760元。圖／大江戶町 鰻屋提供
一本鰻定食套餐，共有蒲燒、白燒兩種口味，每份760元。圖／大江戶町 鰻屋提供

鰻魚 品牌 約會

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