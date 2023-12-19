跟著吳慷仁、彭千祐帥一波？跨年派對這樣穿就對！

隨著年末派對即將升溫，如何造型、如何選擇包款、鞋履，儼然成為新年新希望外的另一選擇困難題。多個精品品牌紛紛推出節日推薦單品，比利時王室愛用品牌Delvaux以森林綠色的系列包款輕鬆獲得時尚名媛關穎、新生代人氣男星彭千祐的青睞；英國紳裝老牌dunhill則推薦了包含精緻的手拿包、羊毛圍巾與格紋長外套，為金馬新影帝吳慷仁選用造型，並呈現英倫風格的暖男時尚，輕快寫意。

1829年於布魯塞爾成立的比利時精品品牌Delvaux，並以The Brillant、The Tempête、The Pin與The Lingot等多個包款設計最為經典，其中男星彭千祐便於日前在IG上以黑T、黑褲、小白鞋搭配The Tempête XL綠色包款，並大心喊話「今天開始喜歡森林綠！」，也展現出男性輕鬆駕馭方型大包的混搭風格。時尚名媛關穎則以一身不對稱連深綠色小洋裝小秀性感、同時更有Delvaux的特製「Brillant PM Berlingot Buckle」限量包款，包款的琺瑯設計更讓她愛不釋手，強調「剛好迎接充滿各種儀式感的溫馨節日」，無形中大方勸敗。

英國男士品牌dunhill日前則推出2023節日季節形象廣告，透過優雅、冷調的氛圍，展現男士在派對中的各種造型細節，並推薦了1893 Harness系列包款、腰帶、圍巾、領帶夾和dunhill打火機；同時新科金馬影帝吳慷仁也為dunhill拍攝了多組形象視覺，無論是灰色格紋長大衣搭配綠毛衣、黑色雙排扣西裝搭配黑襯衫或黑色皮革長大衣搭配灰長褲，俐落、簡約搭配精緻剪裁，或將成為派對中永不過時的經典印象。