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跟著吳慷仁、彭千祐帥一波？跨年派對這樣穿就對！

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
隨著派對、團聚的節慶即將來臨，多個精品品牌紛紛推出節日推薦單品，並有時尚女王關穎、新生代人氣男星彭千祐與新科金馬影帝吳慷仁分享了各自的穿搭造型。圖／dunhill、翻攝自 IG @ peng_cian、kwanterri（合成圖）
隨著派對、團聚的節慶即將來臨，多個精品品牌紛紛推出節日推薦單品，並有時尚女王關穎、新生代人氣男星彭千祐與新科金馬影帝吳慷仁分享了各自的穿搭造型。圖／dunhill、翻攝自 IG @ peng_cian、kwanterri（合成圖）

隨著年末派對即將升溫，如何造型、如何選擇包款、鞋履，儼然成為新年新希望外的另一選擇困難題。多個精品品牌紛紛推出節日推薦單品，比利時王室愛用品牌Delvaux以森林綠色的系列包款輕鬆獲得時尚名媛關穎、新生代人氣男星彭千祐的青睞；英國紳裝老牌dunhill則推薦了包含精緻的手拿包、羊毛圍巾與格紋長外套，為金馬新影帝吳慷仁選用造型，並呈現英倫風格的暖男時尚，輕快寫意。

1829年於布魯塞爾成立的比利時精品品牌Delvaux，並以The Brillant、The Tempête、The Pin與The Lingot等多個包款設計最為經典，其中男星彭千祐便於日前在IG上以黑T、黑褲、小白鞋搭配The Tempête XL綠色包款，並大心喊話「今天開始喜歡森林綠！」，也展現出男性輕鬆駕馭方型大包的混搭風格。時尚名媛關穎則以一身不對稱連深綠色小洋裝小秀性感、同時更有Delvaux的特製「Brillant PM Berlingot Buckle」限量包款，包款的琺瑯設計更讓她愛不釋手，強調「剛好迎接充滿各種儀式感的溫馨節日」，無形中大方勸敗。

英國男士品牌dunhill日前則推出2023節日季節形象廣告，透過優雅、冷調的氛圍，展現男士在派對中的各種造型細節，並推薦了1893 Harness系列包款、腰帶、圍巾、領帶夾和dunhill打火機；同時新科金馬影帝吳慷仁也為dunhill拍攝了多組形象視覺，無論是灰色格紋長大衣搭配綠毛衣、黑色雙排扣西裝搭配黑襯衫或黑色皮革長大衣搭配灰長褲，俐落、簡約搭配精緻剪裁，或將成為派對中永不過時的經典印象。

跑趴、趕場時，除了閃耀的高跟鞋和手拿包搶鏡，其實多數時候無論女性或男士都需要一枚輕巧小包、收納隨身物品。瑞士精品品牌Bally便有多款新品小包像是Pennant的斜肩包、腰包、雙層斜肩包或小型水桶包，並將品牌Logo巧妙藏入三角形運動旗幟，價格也都在三萬上下，即便在年關將近的時刻，依然能享受輕奢、輕鬆犒賞自己。背上新包，往下一場精彩的人生派對、歡快前進。

關穎日前以一身不對稱鏤空綠色洋裝搭配Delvaux包款，小秀性感、大方勸敗。圖／翻攝自 IG @ kwanterri（合成圖）
關穎日前以一身不對稱鏤空綠色洋裝搭配Delvaux包款，小秀性感、大方勸敗。圖／翻攝自 IG @ kwanterri（合成圖）
Pennant小水桶包，26800元。圖／Bally提供
Pennant小水桶包，26800元。圖／Bally提供
黑色皮鞋，價格店洽。圖／dunhill提供
黑色皮鞋，價格店洽。圖／dunhill提供
誰說男性不能駕馭方型大包？彭千祐日前就在IG曬出一組夜間穿搭，以Delvaux包款搭配黑T、黑長褲，並大方放閃、「告白」森林綠色系。圖／翻攝自 IG @ c（合成圖）
誰說男性不能駕馭方型大包？彭千祐日前就在IG曬出一組夜間穿搭，以Delvaux包款搭配黑T、黑長褲，並大方放閃、「告白」森林綠色系。圖／翻攝自 IG @ c（合成圖）
吳慷仁日前穿戴上dunhill的2023秋冬節日商品，展現英國紳士風格的得體從容。圖／dunhill提供
吳慷仁日前穿戴上dunhill的2023秋冬節日商品，展現英國紳士風格的得體從容。圖／dunhill提供
森林綠色Tempête XL手提包，價格店洽。圖／Delvaux提供
森林綠色Tempête XL手提包，價格店洽。圖／Delvaux提供
Harness深棕色拉鍊手拿包，33500元。圖／dunhill提供
Harness深棕色拉鍊手拿包，33500元。圖／dunhill提供
Pennant雙層斜肩包，30200元。圖／Bally提供
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