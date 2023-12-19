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穿紅、綠色享「溫體牛肉燥飯」吃到飽！民生輝燴飯開賣
富錦樹集團旗下、主打台南溫體牛肉火鍋的「民生輝溫體牛肉火鍋」，為貼近東區上班族的用餐習慣，即日起推出午間限定的「蔥爆溫體牛肉燴飯」及「蔥爆牛舌燴飯」，並可享現省200元的優惠價，打卡再送溫體牛肉湯。另外針對聖誕節與跨年聚餐，凡晚餐時段穿著紅、綠色服飾，還可享「溫體牛肉燥飯吃到飽」。
位於台北東區商圈巷弄內的「民生輝」，店內具有「台式香港茶餐廳」的用餐氛圍，並融入大量的復古元素以及霓虹燈飾，在古早味中營造流行調性。店內主打的牛肉火鍋湯頭，以牛腩、蘋果、洋蔥、玉米、白蘿蔔等蔬果熬煮超過48小時，並提供溫體牛肉盤、牛尾、牛腩等肉品，還有多種時蔬、火鍋丸餃，並有以溫體牛延伸而出的韭黃炒牛肉、芥蘭炒牛肉、牛肉炒泡麵等菜色。
針對上班族午餐時段所推出的兩款全新燴飯中，「蔥爆溫體牛肉燴飯」以香氣十足的蔥爆牛肉搭配白飯，並搭配有香煎土雞蛋，能夠品嚐到溫體牛的充沛香氣與蔥香。「蔥爆牛舌燴飯」則是將牛舌手工切片，搭配青蔥爆炒上桌，可以享受到牛舌特有的彈性口感，同樣搭配有香煎土雞蛋，每日限量50份。
為慶祝新品上市，兩款燴飯原價380元，優惠價180元。即日起至12月31日期間，每日前20名並留下Google好評，就可免費獲得「溫體牛蔬果湯」。針對晚餐時段的鍋物料理，12月用餐並留下Google好評，就可贈送「溫體牛肉燥飯」1碗；穿著「紅」、「綠」任一色服飾，還可升級「溫體牛肉燥飯吃到飽」。
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