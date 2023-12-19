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熱情書寫 萬寶龍推新款「生肖與符號」系列致意24龍年

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
生肖與符號系列—「尋龍之旅」限量款88，價格店洽。圖／萬寶龍提供
生肖與符號系列—「尋龍之旅」限量款88，價格店洽。圖／萬寶龍提供

東方的生肖以十二年為一周期，雖不如西方星座的流行，卻是古老智慧的積累。萬寶龍（Montblanc）推出「生肖與符號」系列，向古老神話的神龍致意，全系列包含多款書寫工具、墨水和筆記本，完整記錄，並再次體現了手寫、古老華文與思想激盪後的創意火花。

新款書寫工具將包含「新年生肖：龍年限量款512」、「尋龍之旅：飛龍限量款88」，以及「尋龍之旅：飛龍限量款8」三款限量設計。以Ag 925純銀製作筆蓋的「新年生肖：龍年限量款512」，手工鐫刻的龍型騰空而起，象徵積極進取、風生水起；。筆尾並鑲嵌上龍年的生肖石：紫水晶，同時512的限量數字正是幸運數字8（諧音為發）的三次方，也象徵財富的綿延不斷，發（8）、發（8）、發（8），訂價20萬1,000元。

「尋龍之旅：飛龍限量款88」則在精雕龍眼上鑲嵌以藍色藍寶石、筆尾並鑲嵌藍色堇青石，頭尾相應，同時筆身上的圖案則仿自中國皇室宮廷建築物屋頂，筆蓋頂部再飾有珍珠母貝的Montblanc六角白星，東西合併；「尋龍之旅：飛龍限量款8」則更趨近於一款微型的藝術品：筆具運用上手工鐫刻、寶石鑲嵌等多重工藝，筆蓋與筆身更將「合體」成一只栩栩如生的飛龍，龍身上再鑲嵌黑色、灰色和藍色藍寶石，讓靈感如泉湧、下筆如有神。

同時萬寶龍並推出飾有赤龍圖案的#146皮革筆記本，以及象徵熱情與新年的紅色墨水；「生肖與符號」系列#146筆記本的封面以一只兼具文字、圖象之美的白色小龍成為視覺主軸，展現東西交融的藝術質感，訂價2,700元，50ml的紅色墨水則承裝在外白、內紅的精製紙盒內，訂價1,300元，並將祈願、思潮與靈感，熱情書寫、冷靜紀實。

新款生肖與符號「生肖傳說」系列書寫工具以龍為主題，而龍年生肖也常被視為具有勇敢、企圖新、智慧、自信，並為萬寶龍透過精雕、寶石鑲嵌、特殊的色彩與符碼，巧妙形塑。圖／萬寶龍提供
新款生肖與符號「生肖傳說」系列書寫工具以龍為主題，而龍年生肖也常被視為具有勇敢、企圖新、智慧、自信，並為萬寶龍透過精雕、寶石鑲嵌、特殊的色彩與符碼，巧妙形塑。圖／萬寶龍提供
「尋龍之旅飛龍限量款88」鋼筆，69萬8400元。圖／萬寶龍提供
「尋龍之旅飛龍限量款88」鋼筆，69萬8400元。圖／萬寶龍提供
MONTBLANC新款2024系列的「生肖與符號」系列龍筆，以精雕、寶石鑲嵌，展現祥龍的幸運喜氣、更有開運和祝福。圖／萬寶龍提供
MONTBLANC新款2024系列的「生肖與符號」系列龍筆，以精雕、寶石鑲嵌，展現祥龍的幸運喜氣、更有開運和祝福。圖／萬寶龍提供
生肖與符號系列龍年#146筆記本，2700元。圖／萬寶龍提供
生肖與符號系列龍年#146筆記本，2700元。圖／萬寶龍提供

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