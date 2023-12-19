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謝欣穎、吳卓源化身英倫貴族 Shield包上身騎士風滿點

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Burberry於聖誕前夕推出新款「Shield單肩包」，並有女星包含（由左至右）謝欣穎、吳卓源、Karencici搶先配戴。圖／Burberry提供
Burberry於聖誕前夕推出新款「Shield單肩包」，並有女星包含（由左至右）謝欣穎、吳卓源、Karencici搶先配戴。圖／Burberry提供

即便一年即將面臨尾聲，英倫時尚品牌Burberry依然展現了豐沛的創意活力。Burberry創意總監Daniel Lee在「騎士包」Knight Bag之後、於聖誕前夕推出了新款「Shield單肩包」，並有謝欣穎、吳卓源、Karencici等女星搶先配戴，展現冬日低溫中的優雅英式活力。

穿上Burberry經典風衣的謝欣穎，選用了霧靄色的Shield單肩包，並搭配黑色內搭與長髮尾，甜美輕快；始終展現自信姿態的Karencici則換上了Burberry短版風衣與高筒靴，一頭橘紅髮色，更凸顯手上黑色Shield單肩包款小秀都會俐落；吳卓源的Shield單肩包則具有紅色斜式格紋、搭配黃銅色鈴鐺吊飾，加上手持大束鮮花，讓人瞬間跨越寒冬、提前感受到春日的浪漫盛放。

全新Shield單肩包中文直譯可為「盾牌包」，其靈感源自馬術騎士的折疊盾牌，並與「騎士包」隱隱呼應、形成Burberry的騎士文化風格宇宙再。全新Shield單肩包將以光滑羊皮或小牛麂皮為素材，同時搭配可拆卸的鈴鐺吊飾與可調節背帶、並分男女款式；其中男性款並搭配以馬術韁繩扣環。包款的細節處處可見Daniel Lee為Burberry所設計的嶄新品牌元素，簡潔線條與豐富的色彩選擇，適合於各種場合造型搭配。

隨著Burberry 2023佳節形象的發表，Burberry同時推薦了新款Shield梅樹紅羊皮肩背包，訂價約59000元。圖／Burberry提供
隨著Burberry 2023佳節形象的發表，Burberry同時推薦了新款Shield梅樹紅羊皮肩背包，訂價約59000元。圖／Burberry提供
謝欣穎搶先以Burberry的霧靄色Shield羊皮單肩包造型、輕快甜美。圖／Burberry提供
謝欣穎搶先以Burberry的霧靄色Shield羊皮單肩包造型、輕快甜美。圖／Burberry提供
范少勳以新款Shield黑色牛皮斜背包搭配長風衣，率性俐落。圖／Burberry提供
范少勳以新款Shield黑色牛皮斜背包搭配長風衣，率性俐落。圖／Burberry提供
Burberry，Shied可可色麂皮單肩包，75,000元。圖／Burberry提供
Burberry，Shied可可色麂皮單肩包，75,000元。圖／Burberry提供
Burberry，Shield薊花色羊皮單肩包，69,000元。圖／Burberry提供
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