謝欣穎、吳卓源化身英倫貴族 Shield包上身騎士風滿點

即便一年即將面臨尾聲，英倫時尚品牌Burberry依然展現了豐沛的創意活力。Burberry創意總監Daniel Lee在「騎士包」Knight Bag之後、於聖誕前夕推出了新款「Shield單肩包」，並有謝欣穎、吳卓源、Karencici等女星搶先配戴，展現冬日低溫中的優雅英式活力。

穿上Burberry經典風衣的謝欣穎，選用了霧靄色的Shield單肩包，並搭配黑色內搭與長髮尾，甜美輕快；始終展現自信姿態的Karencici則換上了Burberry短版風衣與高筒靴，一頭橘紅髮色，更凸顯手上黑色Shield單肩包款小秀都會俐落；吳卓源的Shield單肩包則具有紅色斜式格紋、搭配黃銅色鈴鐺吊飾，加上手持大束鮮花，讓人瞬間跨越寒冬、提前感受到春日的浪漫盛放。