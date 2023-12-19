消基會批高酒精濃度咖啡「挑戰國法」　兩大超商回應了

7-ELEVEN、全家便利商店瞄準冬季「大人系飲品」市場，日前推出威士忌調和咖啡、茶飲的新組合，不過消基會今天（12月19日）發布新聞稿質疑，超商以「咖啡+酒」的組合販售有販售並鼓勵不分年齡飲用烈酒的嫌疑，也是向國法的重大挑戰。對此7-ELEVEN、全家便利商店皆回應強調，門市販售商品皆依法標示警語，並遵守酒類販售的年齡規範，同時會再加強門市的宣導與告知。

日前7-ELEVEN「CITY PRIMA精品咖啡」限量推出「花香耶加雪菲精品拿鐵」融合Johnnie Walker黑牌威士忌50ml迷你酒的期間限定組合。7-ELEVEN表示，門市販售商品均合法，且皆依法標示警語，並均遵守販售年齡規範，已再加強宣導與告知，共同維護安心消費。

全家便利商店則攜手威士忌品牌「Jack Daniel's傑克丹尼」，以田納西蘋果威士忌（50ml）加入Let’s Café與私品茶，推出「醉醺蘋果焦糖拿鐵」與「醉醺蘋果仙女紅茶」。全家便利商店表示，此飲品為成年人方可購買，比照一般酒品販售流程，店鋪內外海報與收銀機面板皆設有相關警語，亦會適時請消費者出示身分證、查核年齡滿18歲；秉持支持兒少保護的原則，定期對全國店員進行菸酒販售之教育訓練，近期亦已加強溝通，提醒店員務必落實年齡確認與查核。