買對比買貴更重要！Canada Goose教你從面料、機能和保暖系數 挑選最適合羽絨衣

體感冬日正式到來，但並不是同一件羽絨衣都能適應不同天氣變化，進而達到保暖效果。來自加拿大的奢華機能服飾品牌Canada Goose可說是禦寒裝備專家，因此從面料、機能性和獨創的TEI溫度體感指數來分析，甚至還因應穿搭需求，讓消費者能挑選到最適合的款式。

Canada Goose從5°C到零下30°C的氣溫皆提供合適的羽絨單品，還獨創了5個TEI溫度體感指數，讓消費者快速且精準地找到符合需求的外套。以台北寒流來襲為例，因為潮濕，更會讓體感溫度更低，建議穿上輕量級或通用級的產品，感覺會非常乾爽舒適。另外若是要到北國賞雪、追極光，則適合基礎級與持久級的大衣；至於極限級就留給那些熱於挑戰極限的玩家們。而且Canada Goose還讓自家服裝面料，針對不同場合使用，分別添加了抗風、防潑水與防撕裂等機能，讓人輕鬆地穿梭於戶外或室內之間，不用擔心天氣突變。

吳速玲詮釋Canada Goose基礎級Clair長版大衣，39,400元。圖／Canada Goose提供

另外有別於過往羽絨衣給人的臃腫形象，近年設計更加多化，只要了解自己的身型，也能將缺點隱藏起且放大優勢，即便全身包緊緊也能有時髦感。像是上半身較為豐腴的女性，Canada Goose建議不要選擇剪裁和蓬鬆度太寬鬆的版型，避免上身無限放大，造成頭重腳輕的視覺。身材嬌小的女生，在外套長度上的選擇就要更加謹慎，基本上短版或是中長版都是不太會出錯的款式，外套本身的剪裁不要過於繁複，避免影響了身材比例。而一件版型恰到好處，剪裁俐落的羽絨背心，則是男性消費者不可或缺單品，可以盡情享受穿搭趣味。

藝人徐愷演繹Canada Goose輕量級Lawrence背心，25,100元。圖／Canada Goose提供

Outdoor女子嫺嫺穿搭Canada Goose基礎級Rhoda夾克，55,100元。圖／Canada Goose提供

Canada Goose男款Crofton背心，20,500元。圖／Canada Goose提供

Canada Goose男款Lawrence背心，25,100元。圖／Canada Goose提供

Canada Goose女款Rhoda夾克，55,100元。圖／Canada Goose提供

Canada Goose女款Clair背心，25,100元。圖／Canada Goose提供

Canada Goose女款Roxboro大衣，34,500元。圖／Canada Goose提供