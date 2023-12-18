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買對比買貴更重要！Canada Goose教你從面料、機能和保暖系數 挑選最適合羽絨衣

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
加拿大的奢華機能服飾品牌Canada Goose可說是禦寒裝備專家，從面料、機能性和獨創的TEI溫度體感指數來分析，甚至還因應穿搭需求，讓消費者能挑選到最適合的羽絨衣。圖／Canada Goose提供
加拿大的奢華機能服飾品牌Canada Goose可說是禦寒裝備專家，從面料、機能性和獨創的TEI溫度體感指數來分析，甚至還因應穿搭需求，讓消費者能挑選到最適合的羽絨衣。圖／Canada Goose提供

體感冬日正式到來，但並不是同一件羽絨衣都能適應不同天氣變化，進而達到保暖效果。來自加拿大的奢華機能服飾品牌Canada Goose可說是禦寒裝備專家，因此從面料、機能性和獨創的TEI溫度體感指數來分析，甚至還因應穿搭需求，讓消費者能挑選到最適合的款式。

Canada Goose從5°C到零下30°C的氣溫皆提供合適的羽絨單品，還獨創了5個TEI溫度體感指數，讓消費者快速且精準地找到符合需求的外套。以台北寒流來襲為例，因為潮濕，更會讓體感溫度更低，建議穿上輕量級或通用級的產品，感覺會非常乾爽舒適。另外若是要到北國賞雪、追極光，則適合基礎級與持久級的大衣；至於極限級就留給那些熱於挑戰極限的玩家們。而且Canada Goose還讓自家服裝面料，針對不同場合使用，分別添加了抗風、防潑水與防撕裂等機能，讓人輕鬆地穿梭於戶外或室內之間，不用擔心天氣突變。

吳速玲詮釋Canada Goose基礎級Clair長版大衣，39,400元。圖／Canada Goose提供
吳速玲詮釋Canada Goose基礎級Clair長版大衣，39,400元。圖／Canada Goose提供

另外有別於過往羽絨衣給人的臃腫形象，近年設計更加多化，只要了解自己的身型，也能將缺點隱藏起且放大優勢，即便全身包緊緊也能有時髦感。像是上半身較為豐腴的女性，Canada Goose建議不要選擇剪裁和蓬鬆度太寬鬆的版型，避免上身無限放大，造成頭重腳輕的視覺。身材嬌小的女生，在外套長度上的選擇就要更加謹慎，基本上短版或是中長版都是不太會出錯的款式，外套本身的剪裁不要過於繁複，避免影響了身材比例。而一件版型恰到好處，剪裁俐落的羽絨背心，則是男性消費者不可或缺單品，可以盡情享受穿搭趣味。

藝人徐愷演繹Canada Goose輕量級Lawrence背心，25,100元。圖／Canada Goose提供
藝人徐愷演繹Canada Goose輕量級Lawrence背心，25,100元。圖／Canada Goose提供

Outdoor女子嫺嫺穿搭Canada Goose基礎級Rhoda夾克，55,100元。圖／Canada Goose提供
Outdoor女子嫺嫺穿搭Canada Goose基礎級Rhoda夾克，55,100元。圖／Canada Goose提供

Canada Goose男款Crofton背心，20,500元。圖／Canada Goose提供
Canada Goose男款Crofton背心，20,500元。圖／Canada Goose提供

Canada Goose男款Lawrence背心，25,100元。圖／Canada Goose提供
Canada Goose男款Lawrence背心，25,100元。圖／Canada Goose提供

Canada Goose女款Rhoda夾克，55,100元。圖／Canada Goose提供
Canada Goose女款Rhoda夾克，55,100元。圖／Canada Goose提供

Canada Goose女款Clair背心，25,100元。圖／Canada Goose提供
Canada Goose女款Clair背心，25,100元。圖／Canada Goose提供

Canada Goose女款Roxboro大衣，34,500元。圖／Canada Goose提供
Canada Goose女款Roxboro大衣，34,500元。圖／Canada Goose提供

Canada Goose女款Garnet短版羽絨服，55,100元。圖／Canada Goose提供
Canada Goose女款Garnet短版羽絨服，55,100元。圖／Canada Goose提供

消費者 指數 保暖 寒流

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