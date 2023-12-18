奢華露營Ｘ林聰明！盤點2024超創意「春節聯名禮盒」

各品牌、飯店的春節禮盒陸續上市，今年依舊吹聯名風，藉由不同的兩端產生新火花。像是君品Collection旗下Vantel美學車中泊，與人氣排隊名店「林聰明沙鍋魚頭」攜手推聯名車宿禮盒；老品牌郭元益則攜手格蘭菲迪、義大利精品巧克力AMEDEI，顛覆傳統年糖滋味。

台灣火鍋市場年產值上看400億元，根據網路調查，超過8成民眾每月至少會吃1次火鍋，君品Collection旗下Vantel美學車中泊，與人氣排隊名店「林聰明沙鍋魚頭」攜手合作聯名車宿禮盒，12月20日起推出兩款租車含沙鍋魚頭的車宿方案，租用露營車30小時4800元與50小時8800元，提供旅客在大自然下享受露營與美食鍋物的暖心獨特體驗。活動至明年2月29日，期間皆可預訂。

歲末年終之際，太魯閣晶英酒店持續支持「在地共好」的理念，今年獨家合作販售的「有愛共好感恩禮盒」，除了飯店受歡迎的手工果醬﹑茶包與特製款的手工餅乾，還加上「花蓮黎明庇護工場」製作的牛軋餅乾與濾掛咖啡包，售價1080元，可於飯店二樓賣店「福利社」與官方網路平台購買，用行動支持身心障礙的孩童。

郭元益今年大膽攜手格蘭菲迪、義大利精品巧克力AMEDEI，將春節最具代表性的傳統年糖南棗核桃糕、牛軋糖打造出有別以往的傳統風味。「頂級南棗核桃糕」採用格蘭菲迪12年天使雪莉單一麥芽威士忌，經48小時浸泡，讓台南柴燒龍眼肉乾充分吸收威士忌的果香、木質、肉桂與荳蔻等香料氣息，搭配師傅純手工煉製的100%純棗泥、烤核桃香氣，挑戰南棗核桃糕的風味極限。「AMEDEI巧克力杏仁牛軋糖」則是首度將義大利精品巧克力AMEDEI添於糖體，帶來天然有機可可粉的苦甜風味。【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】