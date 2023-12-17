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FRIENDS OF FENDI第二彈！ 潮流教主藤原浩帶寶可夢來了

聯合報／ 記者孫曼／即時報導

「Friends of FENDI」是FENDI高級訂製服與女裝藝術總監Kim Jones與FENDI配飾與男裝藝術總監 Silvia Venturini Fendi發起，邀請時尚圈好友跨越界線攜手合作。繼2023年秋季首發與設計師Stefano Pilati的合作大獲好評，品牌宣布即將於2024年1月4日上市的第二發攜手合作之友，這次的好友則是「街頭服飾潮流教父」藤原浩。

這次雙方的合作共兩大系列：一是FENDI與藤原浩的品牌Fragment合作的FENDI x FRGMT系列，包括經典包款與T恤等、另一個則是攜手全球最暢銷IP寶可夢（The Pokémon Company）合作的的FENDI x FRGMT x POKÉMON聯名系列，以龍型寶可夢角色為主題，向即將到來的龍年致敬。

FENDI x FRGMT的「FF Fragment」包款濃縮了兩個品牌的精華重點：以FENDI代表性的FF緹花logo圖案為底，重新詮釋了藤原浩所設計的FRGMT名稱，包括經典小型款式Peekaboo ISeeU和Baguette女用包款、迷你款式Baguette Pouch及Mini Mon Trésor，還有全新可折疊的Baguette購物袋和軟質hobo包等。大尺寸的信差包和腰包等男包，則是換上FRGMT的顛覆性黃色撞色拉鍊。

而FENDI x FRGMT x POKÉMON三方聯名系列中，FENDI最具辨識度的女用和男用Peekaboo包款及Baguette包款，都搭配寶可夢龍屬性角色，有的包款還運用品牌最具代表性的精湛工藝，例如運用全皮革3D鑲嵌工藝來製作快龍和迷你龍的Baguette包款和Mini Baguette包；裝飾複雜精細的微珠FF刺繡工藝的特別款Baguette包，繡有三隻寶可夢角色和流蘇；一款閃亮的白色鱷魚皮Peekaboo ISeeU包則在金屬手柄和鍊帶上加入了哈克龍和迷你龍的圖案。

除了包包，此次三方聯名還包括小皮件、鑰匙吊飾、紡織品配飾、一系列鍍鋅黃銅首飾， 以及男女休閒服裝等。這次的聯名更特地與手遊「Pokémon GO」合作，自1月4日起，遊戲訓練師在遊戲中還能獲得FENDI x FRGMT x POKÉMON系列設計的數位頭像。

FENDI x FRGMT聯名系列水桶包，價格店洽。圖／FENDI提供
FENDI x FRGMT聯名系列水桶包，價格店洽。圖／FENDI提供
FENDI x FRGMT聯名系列中型款Peekaboo ISeeU包，價格店洽。圖／FENDI提供
FENDI x FRGMT聯名系列中型款Peekaboo ISeeU包，價格店洽。圖／FENDI提供
FENDI x FRGMT x POKÉMON聯名系列帽T，價格店洽。圖／FENDI提供
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FENDI x FRGMT x POKÉMON聯名系列串珠造型Baguette包，價格店洽。圖／FENDI提供
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FENDI x FRGMT x POKÉMON聯名系列Mini Baguette包，價格店洽。圖／FENDI提供
FENDI x FRGMT x POKÉMON聯名系列Mini Baguette包，價格店洽。圖／FENDI提供
FENDI x FRGMT x POKÉMON聯名系列立體造型Baguette包，價格店洽。圖／FENDI提供
FENDI x FRGMT x POKÉMON聯名系列立體造型Baguette包，價格店洽。圖／FENDI提供
FENDI x FRGMT x POKÉMON聯名系列立體造型鏈帶款Baguette，價格店洽。圖／FENDI提供
FENDI x FRGMT x POKÉMON聯名系列立體造型鏈帶款Baguette，價格店洽。圖／FENDI提供
FENDI x FRGMT x POKÉMON「Pokémon GO」手遊數位頭像。圖／FENDI提供
FENDI x FRGMT x POKÉMON「Pokémon GO」手遊數位頭像。圖／FENDI提供
FENDI x FRGMT聯名系列Baguette包，價格店洽。圖／FENDI提供
FENDI x FRGMT聯名系列Baguette包，價格店洽。圖／FENDI提供
FENDI x FRGMT聯名系列大型郵差包，價格店洽。圖／FENDI提供
FENDI x FRGMT聯名系列大型郵差包，價格店洽。圖／FENDI提供

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