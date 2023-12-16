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美鑽加持！江詩丹頓全新Overseas陀飛輪 讓男士也放閃
同樣的設計，鑲鑽總能為整體平添閃耀氣勢。瑞士頂級鐘表品牌江詩丹頓（Vacheron Constantin）推出新款Overseas系列陀飛輪高級珠寶表，透過閃耀的鑽石鑲嵌、為表款與自製的超薄陀飛輪機芯增色，更添賞玩價值。
自1755年創立的江詩丹頓、品牌歷史長達近270年，1996年問世的Overseas則是品牌「相對」年輕，有別過往古典設計、鎖定運動風格的動感活力系列。整體設計是將品牌經典的「馬爾他十字」拆解為金屬鏈結、金屬釦帶，2016年時「小改款」，加上快拆結構，可快速更換金屬、皮革、橡膠不同表帶，滿足世界旅人或探險家的需求。
2023年底才亮相的Overseas系列陀飛輪高級珠寶表，擁有品牌自豪的自製超薄陀飛輪機芯2160，以188個零件組成，並通過日內瓦印記認證，品質在水準之上；同時42.5毫米的白金表殼並搭配18K白金鏈結，鏈帶全數經過精密的打磨修飾與拋光，內藏有馬爾他十字的幾何輪廓；最搶眼的則屬白金表圈上並以隱藏式鑲嵌以總重2.60克拉的60顆長階梯形切割鑽石，同時面盤、白金帶扣也鑲嵌高品質的白鑽。
雖然是閃耀的華麗鑽表，但這只Overseas系列陀飛輪高級珠寶表同樣一次附上皮表帶、橡膠表帶、白金鏈帶三種配件，讓優雅、運動、堅實的不同需求一次滿足，訂價並未公開，可向江詩丹頓台北101專賣店、台中大遠百專賣店，預約洽詢鑑賞。
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