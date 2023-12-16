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雪地運動後的粉嫩好氣色 香奈兒冬季假期限量彩妝系列

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
香奈兒冬季假期限量彩妝系列，呈現出冬日裡運動後，臉上粉嫩的質感。圖／香奈兒提供
香奈兒冬季假期限量彩妝系列，呈現出冬日裡運動後，臉上粉嫩的質感。圖／香奈兒提供

在寒冷的冬日裡，運動後雙頰自然浮現的粉嫩色澤，紅撲撲的感覺，彷彿戀愛，也呈現出最迷人的光彩動人。香奈兒冬季假期限量彩妝系列，帶領女性前往冬季運動的世界，彷彿置身愛高山滑雪勝地，整體妝感清新自然，帶點紅暈與晶亮感，打造出一系列粉嫩的好氣色妝感。

想要擁有運動後的雙頰紅暈感，全新限量的香奈兒雪花燦亮頰彩盤，擁有三種顏色，包括#極地玫瑰、#暖杏蜜桃及 #微醺莓果，在顴骨上輕輕一刷，就能暈染出明亮色彩，含有細緻珠光與色素微粒，並添加蓖麻油，讓冬日妝感更能服貼保濕，粉體表面壓印的雪花圖騰，呼應冬季假期的意象。

另款全新限量的香奈兒原生美肌燦亮妝前乳，以冬日艷陽下的發光冰雪圍籬感，專為冬天設計，融合茉莉精萃油、山茶花籽精萃油及玻尿酸保濕成分，讓肌膚長時間保濕，更有藍藻，提升肌膚防禦力，化妝前輕輕一抹，讓肌膚快速吸收，修飾瑕疵還能散發活力，共有#冰晶、#晨光及#冬陽三款色選，打造出晶瑩透亮的妝感。

總有死忠粉絲搜集的香奈兒時尚裸光立體眼彩盤，新推出#清新，共有5款粉色調：粉杏色、冰霜藍莓粉、裸粉色、粉紅冷調紫、木玫瑰，結合細緻珠光，讓雙眸展現出清新柔美的特質，可以單擦也能疊擦，讓女人展現自我創意，大膽呈現。

香奈兒COCO持色潤唇膏也推出3款新色，潤色修護雙效合一，包括#936粉雪、#938裸粉及#940雪莓，滿足不同風格的粉色控們；香奈兒時尚釉光指甲油展現冬日浪漫，推出#173初雪及 #175滑雪服兩款新色，以滑雪運動為靈感，輕巧迷人。

香奈兒推出冬季假期限量彩妝系列，呈現出活力粉嫩的妝感。圖／香奈兒提供
香奈兒推出冬季假期限量彩妝系列，呈現出活力粉嫩的妝感。圖／香奈兒提供
以冬日運動為靈感，香奈兒推出冬季假期限量彩妝系列。圖／香奈兒提供
以冬日運動為靈感，香奈兒推出冬季假期限量彩妝系列。圖／香奈兒提供
香奈兒冬季假期限量彩妝系列，呈現出冬日裡運動後，臉上粉嫩的質感。圖／香奈兒提供
香奈兒冬季假期限量彩妝系列，呈現出冬日裡運動後，臉上粉嫩的質感。圖／香奈兒提供
香奈兒冬季假期限量彩妝系列，呈現出冬日裡運動後，臉上粉嫩的質感。圖／香奈兒提供
香奈兒冬季假期限量彩妝系列，呈現出冬日裡運動後，臉上粉嫩的質感。圖／香奈兒提供
以冬日運動為靈感，香奈兒推出冬季假期限量彩妝系列。圖／香奈兒提供
以冬日運動為靈感，香奈兒推出冬季假期限量彩妝系列。圖／香奈兒提供
以冬日運動為靈感，香奈兒推出冬季假期限量彩妝系列。圖／香奈兒提供
以冬日運動為靈感，香奈兒推出冬季假期限量彩妝系列。圖／香奈兒提供
香奈兒推出冬季假期限量彩妝系列，呈現出活力粉嫩的妝感。圖／香奈兒提供
香奈兒推出冬季假期限量彩妝系列，呈現出活力粉嫩的妝感。圖／香奈兒提供
香奈兒雪花燦亮頰彩盤（隨附刷具）#微醺莓果／2,270元。圖／香奈兒提供
香奈兒雪花燦亮頰彩盤（隨附刷具）#微醺莓果／2,270元。圖／香奈兒提供
香奈兒原生美肌燦亮妝前乳共三色／2,150元。圖／香奈兒提供
香奈兒原生美肌燦亮妝前乳共三色／2,150元。圖／香奈兒提供
香奈兒冬季假期限量彩妝系列，呈現出冬日裡運動後，臉上粉嫩的質感。圖／香奈兒提供
香奈兒冬季假期限量彩妝系列，呈現出冬日裡運動後，臉上粉嫩的質感。圖／香奈兒提供
香奈兒時尚裸光立體眼彩盤#清新／2,610元。圖／香奈兒提供
香奈兒時尚裸光立體眼彩盤#清新／2,610元。圖／香奈兒提供
香奈兒雪花燦亮頰彩盤（隨附刷具）共三色／2,270元。圖／香奈兒提供
香奈兒雪花燦亮頰彩盤（隨附刷具）共三色／2,270元。圖／香奈兒提供

香奈兒 運動

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