雪地運動後的粉嫩好氣色 香奈兒冬季假期限量彩妝系列

在寒冷的冬日裡，運動後雙頰自然浮現的粉嫩色澤，紅撲撲的感覺，彷彿戀愛，也呈現出最迷人的光彩動人。香奈兒冬季假期限量彩妝系列，帶領女性前往冬季運動的世界，彷彿置身愛高山滑雪勝地，整體妝感清新自然，帶點紅暈與晶亮感，打造出一系列粉嫩的好氣色妝感。

想要擁有運動後的雙頰紅暈感，全新限量的香奈兒雪花燦亮頰彩盤，擁有三種顏色，包括#極地玫瑰、#暖杏蜜桃及 #微醺莓果，在顴骨上輕輕一刷，就能暈染出明亮色彩，含有細緻珠光與色素微粒，並添加蓖麻油，讓冬日妝感更能服貼保濕，粉體表面壓印的雪花圖騰，呼應冬季假期的意象。

另款全新限量的香奈兒原生美肌燦亮妝前乳，以冬日艷陽下的發光冰雪圍籬感，專為冬天設計，融合茉莉精萃油、山茶花籽精萃油及玻尿酸保濕成分，讓肌膚長時間保濕，更有藍藻，提升肌膚防禦力，化妝前輕輕一抹，讓肌膚快速吸收，修飾瑕疵還能散發活力，共有#冰晶、#晨光及#冬陽三款色選，打造出晶瑩透亮的妝感。

總有死忠粉絲搜集的香奈兒時尚裸光立體眼彩盤，新推出#清新，共有5款粉色調：粉杏色、冰霜藍莓粉、裸粉色、粉紅冷調紫、木玫瑰，結合細緻珠光，讓雙眸展現出清新柔美的特質，可以單擦也能疊擦，讓女人展現自我創意，大膽呈現。