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「熊猫家宴」靈動上桌！清建築化身優雅酒店 博舍開箱

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
成都博舍善於連結各方資源，打造具深度的體驗。圖/博舍提供
成都博舍善於連結各方資源，打造具深度的體驗。圖/博舍提供

來到成都，怎能不到春熙路走走？當地人常笑說，「走著走著就到了太古里」。太古里是一塊融合中西古今、創意與奢華集結之地，各家精品集聚，或者融於全新概念的建築設計，或者隱居於百年古厝內。這之間，最神祕低調的要算是「博舍酒店」，走進古建築，穿越紅燈籠，迎來的是簡約大廳，沒有制式櫃檯，燈光溫婉，就像回到了家。

這是成都最奢華頂端的酒店之一，許多網紅會加註「叫HOUSE的酒店，往往都不會差」。像是The Temple House 博舍、The Opposite House 瑜舍、The Middle House 鏞舍、The Upper House 奕居，這4家酒店分別位在成都、北京、上海、香港，也都隸屬於太古集團旗下，換句當地話說，「家家都是高端大氣上檔次的存在」。

大隱隱於市的成都博舍，雖在古建築群裡，卻與整座城市毫不違和的融在一起，走入其間，又有一種繁華裡的靜謐新世界之感，紅燈籠的兩旁，設有圖書館，同樣一派書卷氣息，咖啡與書香佐伴，是另一處歷史場景。轉過身，一圈圈閃著奇妙燈光的樓梯迴旋而下，據說，這是取自四川梯田的概念，利用天窗般的採光，如今，成為網紅打卡地標之一。

博舍處處可見傳統與現代之美，像是夜晚一位難求的酒吧，從旁轉入靜雅的客房，藝術品自然不做作的開展，這些，都來自國際知名的英國建築事務所Make Architects為博舍營造出的一種獨特的地方感，將這座清代建築幻化為一處超現代的美學空間。

酒店客房很有豪宅風格，視野絕佳，也完全科技化。多是白與黑雙色，搭配illy的咖啡機、中西茗茶，最棒的是提供美麗優雅的整組茶具，還有手工甜品、罐裝糖果，冰箱更是滿滿飲品，就算不出門，也能優雅品茗、收覽太古里風景。

浴室除了堪稱六星的大空間與規劃設計，值得一提的是博舍備品選用Bamford，產品全有機，還可以連同洗漱包一起帶回家。

博舍除了擁有米其林一星的「謐尋茶室」，還有獲獎無數的SPA。日前酒店也攜手世界自然基金會(WWF) 以「自然的禮物」為主題帶來「2023 國際熊貓日活動」，旨在呼籲大眾要像對待國寶大熊貓一般，關心所有處於瀕危的野生動物與他們的棲地。博舍行政副總廚副徐存貴與其團隊更以熊猫棲地周圍社區的16種生態食材，設計出一套六道菜式的「熊猫家宴」，既新穎時又有能展現食材的自然之美。

居舍系列之一的成都博舍，既承載着成都的歷史底蕴，又能融入當代創意，聯名或合作或串接各種活動，展現靈活創意。古建築群裡共有100間客房和42套公寓。相關資訊可查官網：https://www.thehousecollective.com/tc/the-temple-house/

成都博舍優雅靜立於精品齊聚的太古里。記者羅建怡/攝影
成都博舍優雅靜立於精品齊聚的太古里。記者羅建怡/攝影
在客房的大陽台，就能收覽太古里風情。記者羅建怡/攝影
在客房的大陽台，就能收覽太古里風情。記者羅建怡/攝影
古樸的空間裡，不乏時尚且創新的設計，圖為取材梯田、迴旋而下的階梯。記者羅建怡/攝影
古樸的空間裡，不乏時尚且創新的設計，圖為取材梯田、迴旋而下的階梯。記者羅建怡/攝影
「熊猫家宴」之香芹雞樅菌燴蕨菜。圖/博舍提供
「熊猫家宴」之香芹雞樅菌燴蕨菜。圖/博舍提供
入口廊道，有紅燈籠迎賓。記者羅建怡/攝影
入口廊道，有紅燈籠迎賓。記者羅建怡/攝影
老宅裡充滿著咖啡香與書香。記者羅建怡/攝影
老宅裡充滿著咖啡香與書香。記者羅建怡/攝影
「熊猫家宴」之五味子特飲。圖/博舍提供
「熊猫家宴」之五味子特飲。圖/博舍提供
優雅大氣的衛浴空間。記者羅建怡/攝影
優雅大氣的衛浴空間。記者羅建怡/攝影
迎賓點心生動俏皮又有創意。記者羅建怡/攝影
迎賓點心生動俏皮又有創意。記者羅建怡/攝影
博舍行政副總廚徐存貴（Tony Xu）。圖/博舍提供
博舍行政副總廚徐存貴（Tony Xu）。圖/博舍提供

酒店 建築

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