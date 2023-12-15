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最潮HJ現身！Balenciaga高訂珠寶 網站預訂販售開賣！

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Balenciaga日前宣佈與Jacob & Co合作，推出高級（訂製）珠寶系列，展現出搶眼、美式街頭感的閃耀風格。圖／Jacob & Co提供
Balenciaga日前宣佈與Jacob & Co合作，推出高級（訂製）珠寶系列，展現出搶眼、美式街頭感的閃耀風格。圖／Jacob & Co提供

高級珠寶似乎總高不可攀，常見的高級珠寶，又以多個法國、美國或英國的高級品牌馬首是瞻，但現在我們有了全新選擇：超人氣時尚品牌Balenciaga日前宣佈，將與Jacob & Co合作，推出高級（訂製）珠寶系列「Balenciaga I Jacob & Co, Diamant」，展現出搶眼、帶點侵略性、美式街頭感的閃耀風格。

四套獨特的珠寶（包含兩條項鍊、一枚戒指、與一條手鍊）作品將全數使用18K白金與鑽石為素材，也是身為超人氣時尚品牌Balenciaga近期在推出專業滑雪系列外的又一大膽嘗試。Balenciaga與之選擇合作的夥伴：Jacob & Co，過往並為無數潮人，包含「菲董」Pharrell Williams、足球天王C羅（Cristiano Ronaldo）所熱愛。

Typo系列項鍊與Typo戒指的「Typo」，也帶有手寫體的生動、街頭感；BB Cuban系列的項鍊與手環則援引了街頭熱愛的古巴項鍊風格，同時運用Balenciaga經典的BB Logo。珠寶都將擁有雙品牌：Balenciaga與Jacob & Co的刻印註記。目前該系列只在Balenciaga的洛杉磯Rodeo Drive專賣店販售，或於品牌專賣店網站：Balenciaga Couture上接受預訂，網址則為：https://couture.balenciaga.com/

Balenciaga X Jacob & Co，Typo Necklace白金鑽石項鍊。圖／Jacob & Co提供
Balenciaga X Jacob & Co，Typo Necklace白金鑽石項鍊。圖／Jacob & Co提供
Balenciaga日前宣佈與Jacob & Co合作，推出高級（訂製）珠寶系列，展現出搶眼、美式街頭感的閃耀風格。圖／Jacob & Co提供
Balenciaga日前宣佈與Jacob & Co合作，推出高級（訂製）珠寶系列，展現出搶眼、美式街頭感的閃耀風格。圖／Jacob & Co提供
Balenciaga X Jacob & Co，BB Cuban Link Bracelet手環。圖／Jacob & Co提供
Balenciaga X Jacob & Co，BB Cuban Link Bracelet手環。圖／Jacob & Co提供
四套獨特的珠寶（包含兩條項鍊、一枚戒指、與一條手鍊）作品將全數使用18K白金與鑽石為素材，手工精細鍛造。圖／Jacob & Co提供
四套獨特的珠寶（包含兩條項鍊、一枚戒指、與一條手鍊）作品將全數使用18K白金與鑽石為素材，手工精細鍛造。圖／Jacob & Co提供

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