快訊

缺席賴清德造勢因未列不分區？ 余天：政治問題別問我

你也是嗎？「遠亞併」第1天實測亞太電信訊號 用戶樂喊可做這件事了

撞球／「撞球之子」楊清順告別式 趙豐邦惋惜：這麼年輕就走掉了

故宮博物院翠玉白菜等15件國寶 今起台南美術館展出

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
故宮博物院翠玉白菜等15件國寶，今起台南美術館展出。圖／台南市政府提供
故宮博物院翠玉白菜等15件國寶，今起台南美術館展出。圖／台南市政府提供

故宮博物院與台南市政府合作在台南美術館舉辦「千載南逢一故宮國寶佇台南」。今天開展，展出到明年3月10日。展場牆面與展座隔出多重路線，模擬穿梭台南巷弄。展覽分兩大主題：展覽室B和C展出故宮最受歡迎文物〈清翠玉白菜〉、國寶〈遼至金玉龍紋盤〉、重要古物〈清白玉錦荔枝〉和〈清雍正 琺瑯彩瓷時時報喜把壺〉等15件文物精品。

第二主題是以數位科技展示故宮文物，展覽室A以高解析投影清〈院本清明上河圖〉，展覽室D沉浸式劇場「富春印象」，以AI人工智慧學習西洋名畫家梵谷、塞尚和莫內的畫風後，繪製具有歐洲藝術風情的富春山居圖；此外，人氣國寶〈肉形石〉、故宮鎮院三大書畫宋范寬〈谿山行旅圖〉、宋郭熙〈早春圖〉、宋李唐〈萬壑松風圖〉等作品，也以8K高解析度影片的形式展出，還有〈國寶總動員〉系列動畫，讓故宮國寶帶領市民朋友進入古畫世界，探索國寶的奧妙。

今天館方舉行開幕記者會，行政院長陳建仁與市長黃偉哲、美術館董事長趙卿惠、館長林秋芳一同參觀故宮國寶；不過陳建仁等參觀時記者不能同行攝影。

陳建仁說表示，他是一半的台南人、因為母親在台南出生。荷蘭東印度公司來台到明年400年，藝術是活的，就像清明上河圖人物數位化栩栩如生，有很多外國人、宋朝在當時就是多元社會。台灣是多元國家，文化是國家的靈魂，華夏文化也是台灣文化來源之一。台南是藝術古都，歡迎市民都來參觀。

黃偉哲表示，當初故宮南院選址歷史，多個縣市都希望故宮南院能落腳當地，經過10多年等待，台南終於迎接故宮國寶珍品，特別是人氣王「翠玉白菜」來亮相，希望南部地區朋友都能前來欣賞，一同見證故宮國寶的獨特魅力。

故宮博物院翠玉白菜等15件國寶，今起台南美術館展出。圖／台南市政府提供
故宮博物院翠玉白菜等15件國寶，今起台南美術館展出。圖／台南市政府提供
故宮博物院翠玉白菜等15件國寶，今起台南美術館展出。圖／台南市政府提供
故宮博物院翠玉白菜等15件國寶，今起台南美術館展出。圖／台南市政府提供
故宮博物院翠玉白菜等15件國寶，今起台南美術館展出。記者周宗禎／攝影
故宮博物院翠玉白菜等15件國寶，今起台南美術館展出。記者周宗禎／攝影
故宮博物院翠玉白菜等15件國寶，今起台南美術館展出。記者周宗禎／攝影
故宮博物院翠玉白菜等15件國寶，今起台南美術館展出。記者周宗禎／攝影
故宮博物院翠玉白菜等15件國寶，今起台南美術館展出。圖／台南市政府提供
故宮博物院翠玉白菜等15件國寶，今起台南美術館展出。圖／台南市政府提供

故宮南院 台南美術館 國寶

延伸閱讀

國道走一半還得停紅燈 台南砸29.76億解決這交通瓶頸

百萬社宅雷同賴清德政見 陳建仁：中央地方一起努力

國1攔截價值17億K他命 陳建仁：我們比犯罪集團更厲害

締盟10周年喜相見 黃偉哲赴日本滋賀縣拜會知事及議長

相關新聞

故宮博物院翠玉白菜等15件國寶 今起台南美術館展出

故宮博物院與台南市政府合作在台南美術館舉辦「千載南逢一故宮國寶佇台南」。今天開展，展出到明年3月10日。展場牆面與展座隔...

TAG Heuer千萬身價表款首現台灣 閃亮鑽石、複雜陀飛輪工藝好吸睛

考量永續精神與關注人權，因此瑞士鐘表品牌泰格豪雅（TAG Heuer）於2022年首度運用實驗室鑽石取代天然鑽石，並結合複雜陀飛輪工藝，推出Carrera Plasma前衛鑽石陀飛輪計時碼表，引起市場關注。而今這只腕表搶先選在台灣展出，並還加碼呈現首款使用實驗室培育彩色鑽石腕表，讓藏家們能近距離賞玩，感受千萬身價魅力。

冷氣團來襲！7-ELEVEN推「星級滷味、指定暖暖包、熱罐飲料」限時優惠　多款「冬至湯圓」開賣

週末冷空氣南下，7-ELEVEN因應本週全台各地路跑、假日市集等活動，集結溫暖商品加強門市備貨、推出個人麻辣鍋、星級滷味...

2023全台電影票房TOP 10！大數據看網路熱門片：動畫黑馬、國片亮眼

2023年疫情解封之後，台灣各大影院陸續開放，電影市場持續在復甦中，今年全台電影票房前十名榜單出爐，因為漫威宇宙目前被拍的混亂不堪，超級英雄電影不像往年強勁，觀眾的口味逐漸轉向國片或是動作片，動畫片的勢頭也不容小覷。

飛越4400里 絲路光華敦煌石窟藝術特展明在佛館登場

飛越4400公里，一眼千年！兩岸攜手籌辦13年的絲路光華─敦煌石窟藝術特展，12月16日將在佛陀紀念館展出4個月，重現已...

鐵粉讚出來！歲末感恩祭Apple Watch大方送

2023年即將邁入尾聲，udnFunLife在今年舉辦了許多精彩的藝文展演節目，舉凡上半年的「羅密歐與茱麗葉」經典法文音樂劇、「美少女戰士」2.5次元音樂劇、烏克蘭聯合芭蕾舞團帶來的「戰時輓歌」，一直到下半年的「漢斯季默：好萊塢王者之音」、「鐵達尼號電影音樂會」及「最後那五年」倫敦西區原版音樂劇等，無一不是令人印象深刻，久久無法忘懷。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。