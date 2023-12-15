故宮博物院翠玉白菜等15件國寶 今起台南美術館展出
故宮博物院與台南市政府合作在台南美術館舉辦「千載南逢一故宮國寶佇台南」。今天開展，展出到明年3月10日。展場牆面與展座隔出多重路線，模擬穿梭台南巷弄。展覽分兩大主題：展覽室B和C展出故宮最受歡迎文物〈清翠玉白菜〉、國寶〈遼至金玉龍紋盤〉、重要古物〈清白玉錦荔枝〉和〈清雍正 琺瑯彩瓷時時報喜把壺〉等15件文物精品。
第二主題是以數位科技展示故宮文物，展覽室A以高解析投影清〈院本清明上河圖〉，展覽室D沉浸式劇場「富春印象」，以AI人工智慧學習西洋名畫家梵谷、塞尚和莫內的畫風後，繪製具有歐洲藝術風情的富春山居圖；此外，人氣國寶〈肉形石〉、故宮鎮院三大書畫宋范寬〈谿山行旅圖〉、宋郭熙〈早春圖〉、宋李唐〈萬壑松風圖〉等作品，也以8K高解析度影片的形式展出，還有〈國寶總動員〉系列動畫，讓故宮國寶帶領市民朋友進入古畫世界，探索國寶的奧妙。
今天館方舉行開幕記者會，行政院長陳建仁與市長黃偉哲、美術館董事長趙卿惠、館長林秋芳一同參觀故宮國寶；不過陳建仁等參觀時記者不能同行攝影。
陳建仁說表示，他是一半的台南人、因為母親在台南出生。荷蘭東印度公司來台到明年400年，藝術是活的，就像清明上河圖人物數位化栩栩如生，有很多外國人、宋朝在當時就是多元社會。台灣是多元國家，文化是國家的靈魂，華夏文化也是台灣文化來源之一。台南是藝術古都，歡迎市民都來參觀。
黃偉哲表示，當初故宮南院選址歷史，多個縣市都希望故宮南院能落腳當地，經過10多年等待，台南終於迎接故宮國寶珍品，特別是人氣王「翠玉白菜」來亮相，希望南部地區朋友都能前來欣賞，一同見證故宮國寶的獨特魅力。
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