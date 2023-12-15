開心果餅乾、開心果瑪德堡！特色「開心果甜點」登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
詩特莉推出「Aunt Stella x Venchi 開心果巧克力軟餅乾」。圖／Aunt Stella提供
詩特莉推出「Aunt Stella x Venchi 開心果巧克力軟餅乾」。圖／Aunt Stella提供

喜歡開心果嗎？來自日本的「詩特莉」，本季推出「Aunt Stella x Venchi 開心果巧克力餅乾」，藉由巧克力與開心果的組合，交織出香甜的風味。至於主打特色瑪德蓮的「open it.」已經搶先開賣春節禮盒，其中就包含新口味「開心焦塩瑪德堡」，還有「曜金松露瑪德蓮」、「醺巧榛果瑪德蓮」華麗登場。

多次推出特殊口味瑪德蓮的「open it.」，全新推出龍年禮盒，除了有充滿活力與龍年元素的包裝之外，並有8～10入、不同口味搭配的組合，原價792～1,200元，即日起至1月5日期間，可享早鳥優惠價92折。

本次的龍年禮盒中，除了芝芝青檸、法式原味、法式可可等口味之外，還有「曜金松露瑪德蓮」、「醺巧榛果瑪德蓮」、「開心焦塩瑪德堡」等3款新口味。「曜金松露瑪德蓮」使用松露醬配上澳洲奶油乳酪、義大利綜合香料製成的乳酪醬，並以金箔點綴。「醺巧榛果瑪德蓮」則是法國紅酒與比利時70%黑巧克力的搭配組合，還有法芙娜可可粉、法式榛果醬、金箔與榛果碎增添華麗感。至於「開心焦塩瑪德堡」，內餡使用100%開心果製成，配上海鹽焦糖醬，帶來甜鹹平衡的滋味。

來自日本的「詩特莉」推出「Aunt Stella x Venchi 開心果巧克力軟餅乾」，外層鋪滿紮實的Venchi開心果巧克力角，還有白巧克力點綴，餅乾體則是以Venchi 可可粉特調而製。內餡埋入Venchi含47%開心果的白巧克力塊，不僅有著香甜滋味，還有開心果獨特的香氣，單片售價125元。即日起於安和形象店、南西三越、忠孝 SOGO、天母SOGO、復興 SOGO、台中三越等6間指定門市限量販售。

「open it.」針對春節禮盒，推出開心焦塩瑪德堡、曜金松露瑪德蓮、醺巧榛果瑪德蓮等新口味。圖／open it.提供
「open it.」針對春節禮盒，推出開心焦塩瑪德堡、曜金松露瑪德蓮、醺巧榛果瑪德蓮等新口味。圖／open it.提供

巧克力 餅乾 可可

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