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超越2025新一級能效標準 禾聯空調省電、抑菌、更耐用

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
禾聯空調推出一系列超越2025年新一級能效標準的R32環保變頻空調。記者吳致碩／攝影
禾聯空調推出一系列超越2025年新一級能效標準的R32環保變頻空調。記者吳致碩／攝影

禾聯家電迎接30周年慶，盛大舉辦2024年度新產品發表會，推出一系列大小家電產品，其中首推超越2025年新一級能效標準的R32環保變頻空調系列，另外還有75型Mini QLED量子點液晶顯示器、Walk Walk移動隨心機、570L三門變頻冰箱、直立式變頻冷凍櫃、大容量洗衣機及自動集塵吸塵器、360度全拆式循環扇等，且同步發表集團旗下日系風格品牌YAMADA山田空調新品，以及代理品牌SHARP空調、冷凍櫃和英系風格Scion智慧家電系列等眾多搶眼新品。

禾聯空調「LA、AT、SL」3款全新一級能效R32變頻空調，分別滿足大眾市場、重視高CP值，以及享受精品質感設計的消費族群。其中AT系列的「無段可調風速功能」，可從1%至100%區間調整出風量，讓使用者享受最舒適的體感溫度。SL系列主打提高沼氣防護等級，對室內機銅管的防護力及持久力再強化，抗腐蝕更耐用。

這次以全新品牌識別亮相的YAMADA，除了以簡約質感日系風格著稱，更致力於研發符合台灣氣候及消費者需求的產品，今年隆重推出的全新變頻空調，同樣採用友善環境永續的R32環保冷媒，並針對台灣高濕、冷熱變化大的氣候，主打「箔金御守、銅管守護、四驅風動、寒風對策」等功能，兼顧舒適度與高耐用性之全方位設計，讓消費者可以好好享受清新健康美好的空氣。

禾聯家電迎接30周年慶，董事長蔡金土（左）、總經理林欽宏（右）出席2024年度新產品發表會。記者吳致碩／攝影
禾聯家電迎接30周年慶，董事長蔡金土（左）、總經理林欽宏（右）出席2024年度新產品發表會。記者吳致碩／攝影

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