聽新聞
test
0:00 / 0:00
超越2025新一級能效標準 禾聯空調省電、抑菌、更耐用
禾聯家電迎接30周年慶，盛大舉辦2024年度新產品發表會，推出一系列大小家電產品，其中首推超越2025年新一級能效標準的R32環保變頻空調系列，另外還有75型Mini QLED量子點液晶顯示器、Walk Walk移動隨心機、570L三門變頻冰箱、直立式變頻冷凍櫃、大容量洗衣機及自動集塵吸塵器、360度全拆式循環扇等，且同步發表集團旗下日系風格品牌YAMADA山田空調新品，以及代理品牌SHARP空調、冷凍櫃和英系風格Scion智慧家電系列等眾多搶眼新品。
禾聯空調「LA、AT、SL」3款全新一級能效R32變頻空調，分別滿足大眾市場、重視高CP值，以及享受精品質感設計的消費族群。其中AT系列的「無段可調風速功能」，可從1%至100%區間調整出風量，讓使用者享受最舒適的體感溫度。SL系列主打提高沼氣防護等級，對室內機銅管的防護力及持久力再強化，抗腐蝕更耐用。
這次以全新品牌識別亮相的YAMADA，除了以簡約質感日系風格著稱，更致力於研發符合台灣氣候及消費者需求的產品，今年隆重推出的全新變頻空調，同樣採用友善環境永續的R32環保冷媒，並針對台灣高濕、冷熱變化大的氣候，主打「箔金御守、銅管守護、四驅風動、寒風對策」等功能，兼顧舒適度與高耐用性之全方位設計，讓消費者可以好好享受清新健康美好的空氣。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言