超越2025新一級能效標準 禾聯空調省電、抑菌、更耐用

禾聯家電迎接30周年慶，盛大舉辦2024年度新產品發表會，推出一系列大小家電產品，其中首推超越2025年新一級能效標準的R32環保變頻空調系列，另外還有75型Mini QLED量子點液晶顯示器、Walk Walk移動隨心機、570L三門變頻冰箱、直立式變頻冷凍櫃、大容量洗衣機及自動集塵吸塵器、360度全拆式循環扇等，且同步發表集團旗下日系風格品牌YAMADA山田空調新品，以及代理品牌SHARP空調、冷凍櫃和英系風格Scion智慧家電系列等眾多搶眼新品。

禾聯空調「LA、AT、SL」3款全新一級能效R32變頻空調，分別滿足大眾市場、重視高CP值，以及享受精品質感設計的消費族群。其中AT系列的「無段可調風速功能」，可從1%至100%區間調整出風量，讓使用者享受最舒適的體感溫度。SL系列主打提高沼氣防護等級，對室內機銅管的防護力及持久力再強化，抗腐蝕更耐用。