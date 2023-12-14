公園拍照也能發電 「甜茶」提摩西夏勒梅大展中性魅力

「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）主演的巧克力夢工廠前傳電影《旺卡》不僅口碑極佳、票房更在全球陸續告捷，奪下首週全球及全台票房雙料冠軍。這位超人氣男星近所主演的《沙丘：第二部》也即將上映，日前展開全球宣傳，向來穿搭風格備受肯定的他，每次亮相的造型也都引起粉絲熱烈討論。

日前提摩西夏勒梅擔任《週六夜現場 Saturday Night Life》主持人，宣傳《旺卡》和《沙丘：第二部》，並於紐約取景拍攝一系列節目預告片，在甫釋出的這系列照片中，以「甜茶」古靈精怪的表情搭配一雙迷濛慵懶電眼與招牌捲髮，連續換穿四套CELINE 2023冬季男裝系列，以其自然中性的氣質演繹CELINE冬季男裝系列，呈現出迥然不同的風格。