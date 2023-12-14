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公園拍照也能發電 「甜茶」提摩西夏勒梅大展中性魅力
「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）主演的巧克力夢工廠前傳電影《旺卡》不僅口碑極佳、票房更在全球陸續告捷，奪下首週全球及全台票房雙料冠軍。這位超人氣男星近所主演的《沙丘：第二部》也即將上映，日前展開全球宣傳，向來穿搭風格備受肯定的他，每次亮相的造型也都引起粉絲熱烈討論。
日前提摩西夏勒梅擔任《週六夜現場 Saturday Night Life》主持人，宣傳《旺卡》和《沙丘：第二部》，並於紐約取景拍攝一系列節目預告片，在甫釋出的這系列照片中，以「甜茶」古靈精怪的表情搭配一雙迷濛慵懶電眼與招牌捲髮，連續換穿四套CELINE 2023冬季男裝系列，以其自然中性的氣質演繹CELINE冬季男裝系列，呈現出迥然不同的風格。
由Hedi Slimane創作的CELINE 2023冬季男裝，以音樂為發想，將千禧年間大都會的電音搖滾風情融入設計。黑色皮革裝束是「龐克搖滾風」的主角，也是提摩西夏勒梅本次的穿搭基調，他纖細瘦長的身形，不論是經典的西裝外套、皮草效果的翻羊毛大衣、或是搖滾風格的鈕扣短上衣，都得以獨特的個人風格將正裝與派對造型融為一體，可以說是最能透過服裝闡述個人魅力的一組照片。
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