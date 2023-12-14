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超商獨家跨界！萊爾富攜手ADRIA Taiwan　年菜預購專刊開賣「豪華露營車」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
萊爾富攜手ADRIA Taiwan於《祥龍瑞氣》年菜預購專刊祭出超商獨家的「豪華露營車」預購新服務。圖／萊爾富提供
萊爾富攜手ADRIA Taiwan於《祥龍瑞氣》年菜預購專刊祭出超商獨家的「豪華露營車」預購新服務。圖／萊爾富提供

近年台灣露營風氣興盛，萊爾富看準戶外露營商機，攜手歐洲露營車品牌Adria Mobil在亞洲地區的ADRIA Taiwan總代理日商得路特林谷（股）台灣分公司跨界合作，於《祥龍瑞氣》年菜預購專刊首度超商獨家推出歐洲原裝進口的「豪華露營車」，原價120萬元的指定露營車享預約專案優惠價99.8萬元（含稅），即日起至2024年1月30日到萊爾富預約購車再贈送價值16.5萬元的配備。

萊爾富推出歐洲原裝進口的指定豪華露營車，其中Adria Mobil Aviva系列車款榮獲歐洲創新獎，是一款原創、舒適且易於擁有和使用的拖掛房車，原價為120萬元，即日起享預約專案優惠價99.8萬元（含稅），車內標準配備有大面窗客廳、天窗，還有床、淋浴室搭配5公升的電熱水器、暖氣機，就算遇到天候不佳也不用擔心著涼，同時還提供冰箱、瓦斯爐和流理台水槽。

即日起至2024年1月30日到萊爾富預約購車，除了享預約專案優惠價，再贈送價值16.5萬元的配備，包含冷氣、AL-KO 3004四向拖曳穩定連結器、Truma Boiler Gas/electric瓦斯/電子雙用鍋爐10公升熱水器、110V/220V電源系統＋儲電系統，全面升級豪華露營車的配備與功能。活動期間可透過萊爾富Life-ET機台進行預約，完成相關資料填寫後，再持3萬元的訂金與列印的繳費單至超商櫃台付款，後續將由指定廠商派專人聯繫後續簽約、付款與交車等服務。

搶攻年菜商機，萊爾富門市推出《祥龍瑞氣》年菜預購專刊精選全台人氣商品，推出「吃雞起家」、「豬事吉祥」、「經典手路」、「萬年餘糧」、「圍爐湯品」、「佛跳牆」、「團圓套餐」、「王品嚴選」、「蔬食主義」、「山珍海味」等10大主題，價格從149元象徵元寶的水餃到2,688元的年菜套餐組合一應俱全，且高達8成為新品。

萊爾富《祥龍瑞氣》年菜預購專刊引進巨廚刁嘴酸菜魚、洽富X環記的冷凍麻油雞湯等必嘗年菜。圖／萊爾富提供
萊爾富《祥龍瑞氣》年菜預購專刊引進巨廚刁嘴酸菜魚、洽富X環記的冷凍麻油雞湯等必嘗年菜。圖／萊爾富提供
萊爾富《祥龍瑞氣》年菜預購專刊推出名店名廚年菜，網羅知名餐飲集團與國宴主廚自有品牌商品，滿足饕客多元味蕾。圖／萊爾富提供
萊爾富《祥龍瑞氣》年菜預購專刊推出名店名廚年菜，網羅知名餐飲集團與國宴主廚自有品牌商品，滿足饕客多元味蕾。圖／萊爾富提供
萊爾富《祥龍瑞氣》年菜預購專刊即日起開賣各式佛跳牆、名店名廚年菜商品。圖／萊爾富提供
萊爾富《祥龍瑞氣》年菜預購專刊即日起開賣各式佛跳牆、名店名廚年菜商品。圖／萊爾富提供
搶攻年菜商機，萊爾富《祥龍瑞氣》年菜預購專刊推出年菜預購史上最多支的佛跳牆商品，集結星級飯店、在地名店等。圖／萊爾富提供
搶攻年菜商機，萊爾富《祥龍瑞氣》年菜預購專刊推出年菜預購史上最多支的佛跳牆商品，集結星級飯店、在地名店等。圖／萊爾富提供

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