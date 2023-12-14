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罹IgA腎病打新冠疫苗傷腎？醫曝：打後注意這1點

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中榮總腎臟科醫師蔡尚峰說明，IgA腎病號稱「亞洲腎臟殺手」。圖／台中榮總提供
台中榮總腎臟科醫師蔡尚峰說明，IgA腎病號稱「亞洲腎臟殺手」。圖／台中榮總提供

A型免疫球蛋白腎病變（簡稱IgA腎病）號稱「亞洲腎臟殺手」，很多病友擔心打新冠肺炎疫苗傷腎裹足不前，台中榮總腎臟科醫師蔡尚峰、腎臟科主任陳呈旭與內科部主任吳明儒跨國研究發現，新冠疫苗可有效預防IgA腎病患者新冠肺炎的感染與減少重症，但打後腎功能變差，需要定期追蹤。此研究發表在上個月醫學期刊The Lancet （刺胳針）的子期刊 「eClinicalMedicine」，影響分數17分，受國際重視。

蔡尚峰說，IgA腎病在東亞盛行率是全世界最高，台灣更是熱區中的熱區。IgA腎病追蹤20年後，會有二至三成需接受洗腎，免疫抑制用藥為常見的治療。新冠疫情期間，病友對於新冠疫苗打後是否會傷害已經不好的腎功能？使用免疫抑制藥物打後是否足以產生夠多保護？猶豫要不要打，連醫師都存在疑慮。

蔡尚峰今年7月至9月赴日本順天堂大學進修IgA腎病，發現日本接受疫苗偏低，IgA腎病患者接種率更低。他在日本順天堂大學附設醫院進修期間，與腎臟科醫師討論中發現，日本零星個案有新冠疫苗造成IgA腎病惡化，IgA腎病接種新冠疫苗功效與安全性一直沒有大型資料佐證。

台中榮總全力發展智慧醫療，跨國大數據分析也是重點發展項目。蔡尚峰利用台中榮總加入的跨國國際資料庫平台TriNetx，研究全世界IgA 腎病患者打新冠疫苗功效與安全性。

研究中發現，IgA 腎病病患打新冠疫苗比沒打，新冠肺炎感染風險下降 95%，感少併發症，包括嚴重肺併發症下降35%風險、肺炎（施打者無人感染肺炎）、呼吸衰竭降低37%風險、敗血症下降45%風險、到急診次數下降 28%風險、住院率下降 43%風險，死亡率下降40%風險。

研究也發現，新冠疫苗打後一個月腎功能（腎絲球過濾率）變差，追蹤9個月後就沒有差異。在不同的性別與年齡族群，皆可以看到一致性的結果。

台中榮總團隊跨國研究發現，新冠疫苗可有效預防IgA腎病患者新冠肺炎的感染與減少重症，但打後腎功能變差，需要定期追蹤。圖／台中榮總提供
台中榮總團隊跨國研究發現，新冠疫苗可有效預防IgA腎病患者新冠肺炎的感染與減少重症，但打後腎功能變差，需要定期追蹤。圖／台中榮總提供

新冠疫苗 新冠肺炎 風險

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