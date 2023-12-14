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人造雪景藏美麗危機 肌膚適當防護很重要

中央社／ 台北14日電

耶誕市集正夯，燦爛燈飾加上人造雪景，浪漫絕美其實暗藏過敏危機。醫師提醒，人造雪粉多作為造景使用，某些成分可能殘留致敏物質，輕者紅腫，嚴重者皮膚灼傷，籲適當防護。

12月25日將屆，今年除了新北歡樂耶誕城第13年開城，台北市信義區打造了雪白時光之樹，定時演出飄雪聲光秀，漫天飄雪的浪漫場景吸引大批民眾朝聖。

開業醫美診所醫師黃瑋薇今天透過新聞稿提醒，人造雪粉多作為造景使用，不同廠商使用的配方不盡相同，若使用到純度不太高的工業級聚丙烯酸鈉，可能殘留部分酸性或鹼性的物質，使用不當容易造成肌膚灼傷，建議適當防護如戴手套、口罩等，避免直接接觸到皮膚。

黃瑋薇說明，聚丙烯酸鈉簡稱ASAP，又稱為super-slurper，是一種聚合物，高純度的聚丙烯酸鈉是無毒無害的，但不同廠商使用的配方不盡相同，難以確保百分百安全無慮。

尤其網路販售的人造雪粉琳瑯滿目，黃瑋薇指出，有可能是純度不太高的工業級聚丙烯酸鈉，會殘留部分酸性或鹼性的物質，具有一定的腐蝕性，若停留在人體的皮膚上，輕者紅腫過敏，嚴重者可能造成皮膚灼傷。

特別是現在正值秋冬季節氣候乾燥，導致肌膚水分大量流失，換季時易產肌膚乾燥脫屑，若此時不慎接觸到酸性或鹼性物質，皮膚灼傷的機率也會提高，務必更加謹慎。

不過，民眾也不用過度恐慌。黃瑋薇說，平時確實做好清潔、防曬與保濕，生活作息正常，飲食避免炸物辛辣物，以及多喝水，對於保持肌膚健康的狀態都非常重要；如果玩人造雪後皮膚出問題，甚至不慎灼傷，應儘速就醫治療。

醫師 口罩 防曬

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