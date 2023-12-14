萌炸！五桐號×胡子碰碰「聯名公仔環保杯」限量開賣

連鎖手搖飲「五桐號」自12月14日起，攜手日本知名插畫藝術家金澤信筆下原創角色「OHIGE no PON 胡子碰碰」，限時推出4款聯名杯身，另外還有週邊「WooTEA x胡子碰碰杯塞公仔環保杯」，隨杯還附贈可愛的杯塞公仔。至於「烏弄原茶」則是攜手寵物品牌「now」舉辦公益捐糧活動，還將限時推出「手採阿里山金萱買1送1」的限時優惠。

金澤信以「有一點有趣・有一點溫暖」為主題，設計出療癒又逗趣的「OHIGE no PON 胡子碰碰」作品，獲得許多粉絲喜愛。今年是OHIGE no PON 胡子碰碰誕生10週年，五桐號特別攜手胡子碰碰合作，從門市佈置到杯身封膜具有強烈的胡子碰碰元素。其中聯名杯身就有4款不同造型。

針對聯名所打造的「WooTEA x胡子碰碰杯塞公仔環保杯」，選擇美國FDA食品認證的「Tritan 」環保材質，透明設計能看得見飲料漸層，並有780mL大容量、寬口徑粗吸管，適合市面的各式手搖飲品。杯身並印有胡子碰碰經典插畫圖樣，隨杯還附上一隻約高5.5公分的杯塞公仔，可塞進五桐號門市奶蓋杯或是擺在桌上當療癒公仔。12月14日至1月31日期間，於門市消費滿100元即可用399元加購，數量有限，售完為止。

不僅聯名商品，五桐號也全新推出港式「皇后絲襪奶茶」，中杯55元，還有茶感濃厚的「濃煮厚乳奶茶」，中杯45元、大杯55元。同時冬季限定的「雪絨草莓奶酪」也重新回歸，內含現打草莓冰沙、鮮乳奶酪與特製鮮奶乳霜，每杯95元。

同樣是聯名，「烏弄原茶」則是跨界攜手加拿大寵物品牌「now」，推出「毛起來乾一杯」公益活動。除了設計聯名款紙杯，即日起至1月10日期間，也會依照全台飲品銷量，按比例提撥捐糧，預計將贈送市值100萬元以上的犬貓飼料予流浪動物收容單位。