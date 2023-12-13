全家便利商店「開運年菜」預購開跑！米其林名店齊發　推逾250款年菜料理

2023年邁入尾聲，全家便利商店布局圍爐商機，龍年開運年菜即日起預購開跑，看準農曆年期間消費者傾向在家團圓、共嘗名店美食的需求，今年集結FamiPort及電商平台「全家行動購」雙購物渠道，精選超過250款年菜料理，由「米其林名店」領軍，首度開賣有年菜界夢幻逸品美名的「金蓬萊遵古台菜餐廳」圍爐雞湯，更囊括米其林必比登推介雙月食品社、米其林餐盤推薦頂級粵菜餐廳与玥樓、米其林一星餐廳山海樓、人氣名店鼎泰豐、女娘的店、亞都麗緻天香樓等，不用出門排隊在家即可品嘗頂級年節饗宴，即日起至2024年1月30日前到「全家」FamiPort購買指定預購商品任選2件享95折優惠。

「全家」龍年開運年菜主打「米其林名店」、「網紅藝人聯名」、「植感蔬食」三大特色，今年首度與連續6年榮獲米其林一星的「金蓬萊遵古台菜餐廳」合作，獨家開賣圍爐必備「麻油百菇燉雞湯」，以傳承70年的老台菜經典手藝，特選自然放養享樂土雞，加入多種頂級蕈菇及蔬果，與北港特產黑麻油燉煮，湯頭美味甘醇、雞肉軟嫩化口，售價1,680元。多年榮獲米其林必比登推介的雙月食品社「祥龍獻瑞賀年菜組」更是龍年春節必備精緻饗宴，精選靈芝首烏雞湯、紹興醉雞腿、醉蝦、麻油松阪豬、糖醋排骨、滷蹄膀、香薰鴨胸、干貝米糕共8道年菜，優惠價3,880元。

還有百萬YouTuber千千自創品牌「水水灶咖」推出的「龍轉千坤水水年菜組」，包含佛跳牆、櫻花蝦米糕、東坡肉、招牌花枝丸、金元寶水餃、桂圓銀耳湯等6道經典菜色，優惠價2,350元。蔬食品牌隨緣的「蔬食年菜組」，囊括佛跳牆、素鴨肉油飯、宮保猴菇、五柳枝素魚、如意髮菜羹共5道佳餚美饌，售價1,999元。

同步推薦頂級粵菜餐廳与玥樓「香辣水煮肥牛肉」與「豐盛麻油雞米糕」、山海樓手工台菜餐廳「白鯧米粉」、米其林必比登推介女娘的店「古早味烘肉」及「招牌炒炊粉」、以江浙料理及上海點心聞名的蘇杭餐廳「燒獅子頭」與「無錫排骨」，道道經典、美味必嚐，從招牌單品菜色到豐盛的年菜套組均可隨心選購。