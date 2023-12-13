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穿搭想贏得眾人目光？就從頭開始吧！New Era與Kangol助攻點亮造型

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
潮流品牌NEW ERA推出三大系列商品，為熱愛打扮的消費帶來全新造型靈感；而英國帽飾品牌KANGOL則準備了多款毛系帽款、包款單品讓穿搭與保暖全面升級。圖／NEW ERA、KANGOL提供
潮流品牌NEW ERA推出三大系列商品，為熱愛打扮的消費帶來全新造型靈感；而英國帽飾品牌KANGOL則準備了多款毛系帽款、包款單品讓穿搭與保暖全面升級。圖／NEW ERA、KANGOL提供

迎接年末，潮流品牌NEW ERA推出三大系列商品，為熱愛打扮的消費帶來全新造型靈感。而英國帽飾品牌KANGOL則準備了多款毛系帽款、包款單品讓穿搭與保暖全面升級，無論是美拉德色系、應景耶誕配色、粉嫩色調等，一應俱全。

NEW ERA以藍白色系打造MORNING CLUB BREAKFAST系列帽款與T恤，簡約百搭設計搭配特殊線條造型的啞鈴刺繡標誌，使人充滿無限活力。喜歡反骨風格的人不會錯過BROKEN WORLD BONES系列。以經典黑白色系為主，並以骷顱骨頭做為創作靈感，運用骨頭拼湊出品牌LOGO及NEW ERA字樣。「韓風」當道，NEW ERA也釋出韓國設計的韓版系列服飾，不僅保暖舒適，版型更是潮流人士掛保證的百搭。像是HOOD ZIP連帽外套採用保暖防風的高領版型，無肩線的拉克蘭袖設計也提升了手臂活動性。而JOGGE長褲以抗皺的氣質羊毛布料製成，舒適貼身，高彈性和柔軟手感，穿上秒變韓國「歐巴」！

NEW ERA BROKEN WORLD BONES系列。圖／NEW ERA提供
NEW ERA BROKEN WORLD BONES系列。圖／NEW ERA提供

「美拉德」風格正夯，因此KANGOL新品中，推出咖啡色系宛如泰迪熊外觀的飛行帽、還有任何臉型都能駕馭的漁夫帽，皆有耳朵保暖遮片，禦寒又時髦。想應景耶誕節，加入紅色點綴就萬無一失，莓果色是本季主打配色，讓人一路搭配到農曆年都沒問題，此外柔軟絨毛材質不僅保暖，時尚度也立馬提升。另外，PANTONE甫宣布2024年代表色為「粉桃色」，撫平過去一年的紛亂，讓人感到平靜舒適，也預告了柔和色調趨勢。KANGOL順勢推出寶寶藍及薰衣草紫帽款，當然粉桃色也沒缺席，更有包款可以搭配成套，讓人穿上就有可愛爆擊效果。

KANGOL FURGORA鐘型帽，3,280元。圖／KANGOL提供
KANGOL FURGORA鐘型帽，3,280元。圖／KANGOL提供

NEW ERA韓版HOOD ZIP連帽外套，5,080元。圖／NEW ERA提供
NEW ERA韓版HOOD ZIP連帽外套，5,080元。圖／NEW ERA提供

NEW ERA MORNING CLUB BREAKFAST系列漁夫帽，1,780元。圖／NEW ERA提供
NEW ERA MORNING CLUB BREAKFAST系列漁夫帽，1,780元。圖／NEW ERA提供

KANGOL絨毛包。圖／KANGOL提供
KANGOL絨毛包。圖／KANGOL提供

KANGOL FAUX UTILITY蒙古帽，2,980元。圖／KANGOL提供
KANGOL FAUX UTILITY蒙古帽，2,980元。圖／KANGOL提供

KANGOL 2 WAY頭顱帽，1,880元。圖／KANGOL提供
KANGOL 2 WAY頭顱帽，1,880元。圖／KANGOL提供

NEW ERA韓版JOGGE長褲，3,780元。圖／NEW ERA提供
NEW ERA韓版JOGGE長褲，3,780元。圖／NEW ERA提供

NEW ERA MORNING CLUB BREAKFAST系列帽款，1,380元。圖／NEW ERA提供
NEW ERA MORNING CLUB BREAKFAST系列帽款，1,380元。圖／NEW ERA提供

NEW ERA BROKEN WORLD BONES系列T恤，1,680元。圖／NEW ERA提供
NEW ERA BROKEN WORLD BONES系列T恤，1,680元。圖／NEW ERA提供

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