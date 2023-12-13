穿搭想贏得眾人目光？就從頭開始吧！New Era與Kangol助攻點亮造型

迎接年末，潮流品牌NEW ERA推出三大系列商品，為熱愛打扮的消費帶來全新造型靈感。而英國帽飾品牌KANGOL則準備了多款毛系帽款、包款單品讓穿搭與保暖全面升級，無論是美拉德色系、應景耶誕配色、粉嫩色調等，一應俱全。

NEW ERA以藍白色系打造MORNING CLUB BREAKFAST系列帽款與T恤，簡約百搭設計搭配特殊線條造型的啞鈴刺繡標誌，使人充滿無限活力。喜歡反骨風格的人不會錯過BROKEN WORLD BONES系列。以經典黑白色系為主，並以骷顱骨頭做為創作靈感，運用骨頭拼湊出品牌LOGO及NEW ERA字樣。「韓風」當道，NEW ERA也釋出韓國設計的韓版系列服飾，不僅保暖舒適，版型更是潮流人士掛保證的百搭。像是HOOD ZIP連帽外套採用保暖防風的高領版型，無肩線的拉克蘭袖設計也提升了手臂活動性。而JOGGE長褲以抗皺的氣質羊毛布料製成，舒適貼身，高彈性和柔軟手感，穿上秒變韓國「歐巴」！

NEW ERA BROKEN WORLD BONES系列。圖／NEW ERA提供

「美拉德」風格正夯，因此KANGOL新品中，推出咖啡色系宛如泰迪熊外觀的飛行帽、還有任何臉型都能駕馭的漁夫帽，皆有耳朵保暖遮片，禦寒又時髦。想應景耶誕節，加入紅色點綴就萬無一失，莓果色是本季主打配色，讓人一路搭配到農曆年都沒問題，此外柔軟絨毛材質不僅保暖，時尚度也立馬提升。另外，PANTONE甫宣布2024年代表色為「粉桃色」，撫平過去一年的紛亂，讓人感到平靜舒適，也預告了柔和色調趨勢。KANGOL順勢推出寶寶藍及薰衣草紫帽款，當然粉桃色也沒缺席，更有包款可以搭配成套，讓人穿上就有可愛爆擊效果。

KANGOL FURGORA鐘型帽，3,280元。圖／KANGOL提供

NEW ERA韓版HOOD ZIP連帽外套，5,080元。圖／NEW ERA提供

NEW ERA MORNING CLUB BREAKFAST系列漁夫帽，1,780元。圖／NEW ERA提供

KANGOL絨毛包。圖／KANGOL提供

KANGOL FAUX UTILITY蒙古帽，2,980元。圖／KANGOL提供

KANGOL 2 WAY頭顱帽，1,880元。圖／KANGOL提供

NEW ERA韓版JOGGE長褲，3,780元。圖／NEW ERA提供

NEW ERA MORNING CLUB BREAKFAST系列帽款，1,380元。圖／NEW ERA提供