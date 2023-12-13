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不夠賣！拿坡里「炸雞桶買1送1」活動急腰斬 只剩8天

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
拿坡里炸雞。圖/拿坡里提供
拿坡里炸雞。圖/拿坡里提供

喜歡吃炸雞的粉絲們把握機會！拿坡里炸雞專賣店自12月1日起，限時推出「8塊酷滋桶買1送1」的限時優惠。原計活動至明年1月3日，但是拿坡里官方在12月13日晚間發表聲明，表示因反應熱烈備貨不及，因此優惠活動提前於12月20日結束。

拿坡里炸雞專賣店限時推出「8塊酷滋桶買1送1」的優惠中，「8塊酷滋桶」每桶包括6塊腿排、2隻雞腿，2桶原價800元，優惠價399元，現省401元。同時活動還同步推出「胡椒雞翅」優惠，每組包括3隻翅小腿、3隻2節翅，原價每組120元，同樣享買1組送1組優惠，現省120元。

不過活動起跑才12天，拿坡里官方就宣布，感謝大家對拿坡里炸雞店「八塊酷滋桶買一送一」活動的支持，但因反應熱烈備貨不及，本活動需提前於12/20結束。同時官方也表示，八塊酷滋桶將於2024年1月13日回歸上市。

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