2023年IKEA銷售榜曝光！抽屜櫃與小鯊魚、百元小物奪冠

2023年將過，IKEA也公布2023年的熱銷排行榜，分為家具、生活小物與玩偶（填充玩具），其中家具類可說是看出收納的重要性，第一名由女孩必買，能夠收納美妝保養品的ALEX抽屜櫃奪冠，生活小物類再度由CP值超高的BÄSTIS 毛絮黏把拿下，至於玩偶類則是由剛上市的BLÅHAJ小鯊魚奪下，打敗之前的人氣王大鯊鯊。

許多人到IKEA就是要買高CP值的家具，家具類榜單也能看出大家生活中收納的重要性，第一名的ALEX 抽屜櫃，方便搭配書桌或單獨使用，還能有不同高度的設計，是收納好幫手；第二名RÅSHULT推車，隨推隨收納，是租屋族的好夥伴，另款更大的RÅSKOG推車則拿下第三名，還能搭配HÖGSMA砧板，馬上多了一個小桌面；第四名為KLEPPSTAD 三門衣櫃/衣櫥、第五名為KALLAX 層架組。

居家小物類中，奪冠當然是BÄSTIS 毛絮黏把，只要29元，黏棉絮、毛髮及灰塵、寵物毛等都可以，第二名為59元的SPRUTTIG 衣架一組10入，第三名為SAMLA附蓋收納盒，有透明外觀方便找物品，第四名是經典FRAKTA環保購物袋，第五名為ISTAD保鮮袋。