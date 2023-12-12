SEIKO復刻傳奇計時碼表 限量又搭載高階機芯 訂價10萬有找不收藏嗎？

SEIKO再度以1969年首款使用垂直離合機制的自動上鍊計時碼表「SpeedTimer」為基礎，推出全新Prospex SpeedTimer計時腕表，為明年品牌創立100周年暖身，引起消費者的關注。

有趣的是SEIKO集團雖有110年的製表經驗，不過當初第一款腕表上卻是掛了「Laurel」之名，直到十年後，也是關東大地震的隔年，為重啟製作工坊，因此才有第一只名為SEIKO的手表，因此明年迎來100周年。不免俗地對於品牌重要里程碑，SEIKO擅長的便是推出各式紀念表款，首波便是以1969年首款使用垂直離合機制的自動上鍊計時碼表為概念，復刻出限量設計。新款腕表承繼SpeedTimer計時碼表的多樣設計特色，包括流暢表殼設計、多排式表鍊、清晰易讀雙色面盤；帶有橙色尖端的秒針，靈感則是源自1972年搭載「Calibre 6138」機芯的計時碼表。所搭載8R48機芯則是目前SEIKO旗下最高等級的計時機芯，其中黑面款限量1,000只，訂價10萬元有找，相信又將成藏家鎖定目標。

艾美表MASTERPIECE系列自動上鍊Gravity腕表，精鋼表殼，約34萬2,000元。圖／Maurice Lacroix提供

雖然瑞士艾美表（Maurice Lacroix）沒有百年歷史，不過製表風格卻很多元，如同設計感十足的MASTERPIECE Gravity腕表，品牌卻有能耐打造成像是獨立製表師的作品。太陽放射飾紋的偏心時分顯示盤位於主夾板上方，裝飾汝拉波紋圖案，深灰色小秒針顯示盤位於4時位置，綻放迷人深邃魅力。偏心時分顯示盤旁設置擒縱機構和調校機構，讓機械運轉盡收眼底，同時表盤左側可欣賞擺輪震盪，呈現別具一格的視覺效果。

Seiko Prospex SpeedTimer機械計時SRQ049J1腕表，精鋼表殼與表鍊，限量1,000只，約91,000元。圖／SEIKO提供