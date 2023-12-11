收藏村上隆、奈良美智作品 「THE哆啦A夢展」16日開展

「THE哆啦A夢展」即將在12月16日於中正紀念堂1展廳登場，集結村上隆、奈良美智、蜷川實花等28組日本知名藝術家以「我心中的哆啦A夢」為題創作，展現不同風貌的哆啦A夢。其中，「靜香的洞窟」創作者、藝術家鴻池朋子運用皮革作為基底材，在作品中跳脫原作者藤子不二雄筆下的靜香，呈現靜香的另一種樣貌。

「THE哆啦A夢展」從東京出發在日本巡迴10多個城市，藝術家們除了展現哆啦A夢在他們心中的形象，更帶領大家進入一個全新的哆啦A夢世界。村上隆的作品「這樣的事情真好 能實現的話更好」結合了他的代表作「花」與哆啦A夢，在繽紛的花朵中藏了許多經典漫畫場景；奈良美智筆下的哆啦美，則融入她獨特的創作風格，重現被胖虎搶走蝴蝶結的哆啦美；蜷川實花以「和哆啦A夢一日約會」為主題，展現不同風貌的哆啦A夢。

「靜香的洞窟」創作者、於今年獲頒日本政府紫綬勳章的藝術家鴻池朋子，現身展場接受媒體聯訪談自己創作歷程，指出作品是用數10片大片的動物皮革拼接成基底材，因此需要親自來台布展。

為何選擇靜香作為創作主題？鴻池朋子說，她在看漫畫的過程中，發現藤子不二雄在畫靜香時有種謹慎、小心的感覺，「我就覺得藤子老師是很害羞的男生」，以男性身分在繪製典型的女性角色。因此，鴻池朋子決定要在創作中讓靜香呈現裸體的模樣，且作品中出現的哆啦A夢、胖虎、大雄等角色之中，只有靜香的眼睛是睜開的，這代表靜香的自我覺醒——她不只是作者筆下典型的女性，她也是女生、有不潔的一面。

近幾年鴻池朋子也有很多「皮帷幕」作品，之所以想畫在皮革上，是在日本311大地震後，他對一切的繪畫媒材失去興趣，甚至考慮不再創作。他當時嘗試各種媒材，直到發現在皮革上作畫時「有種可以呼吸的感覺」，因為皮革會隨著天氣轉變，下雨時吸收濕氣、乾燥時變硬，用皮革創作就像是在跟皮革一起玩。