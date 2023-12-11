新光三越狂撒5億點寵粉 全台逾50家新櫃、快閃話題登場
即將告別2023、迎來2024之際，新光三越感謝超過350萬會員一整年的支持，12月15日起特別加碼準備skm points 5億點回饋給會員，即日起至12月14日開啟新光三越App並到精選優惠專區索取「專屬資格券」，並於12月15日起開啟新光三越App就能獲得skm points點數大紅包，人人有獎，點數除了可以消費折抵現金、停車費之外，周周還有讓skm points點數價值翻倍的會員專屬主題周。
在耶誕跨年季的季節，新光三越北中南各店更持續引進超過50個新櫃與快閃店，包括台北信義新天地A11有讓寶可夢迷擠爆現場的台灣首家「寶可夢中心」；耶誕節之前還有法國馬卡龍「PIERRE HERMÉ」以及日本JAL頭等艙指定甜點「Butters」在A11快閃。
PORTER INTERNATIONAL品牌支線「ADV_LABEL」首度攜手有「龍蝦先生」之稱的英國藝術家Philip Colbert打造「LOBSTER IN ADVENTURE聯名限定快閃店」，即日起至1月7日在台北信義新天地A8快閃。
接下來還有今年底前重磅壓軸，精品珠寶Tiffany & Co.旗下餐飲品牌，以紐約第五大道旗艦店為設計概念的台灣首家「Blue Box Café Taipei」即將在A9登場，想在充滿品牌標誌性顏色Tiffany Blue的空間裡享受美食咖啡甜點，以後不用出國就能體驗，預計也是今年耶誕、跨年聚會訂位最搶手的地標。此外，充滿異國風情、來自新加坡的精品咖啡「Bacha Coffee」也即將在A8推出。
除了信義新天地，巨型粉色夢幻禮品小屋「PANDORA夢幻禮品小屋」即日起於台北南西店、台北信義新天地A11、台中中港店快閃登場；將美式復古禮品店搬進台中的「COACH HOLIDAY主題快閃店」即日起至元旦在台中中港店推出；全新起司蛋糕品牌「CHEESE TALK」即日起至12月26日於台中中港店全台首賣。
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