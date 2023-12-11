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名字有這4字 7-ELEVEN免費請你喝咖啡 超狂800元藝伎咖啡限店開賣
7-ELEVEN瞄準頂級黑金市場，於2018年首創精品咖啡品牌「!+? CAFE RESERVE」不可思議咖啡館，為歡慶5周年慶，特別於12月25日當天，於21間門市祭出「千杯咖啡請你喝」歡慶活動，當天只要消費者出示身分證且姓名中有「不」、「可」、「思」、「議」其中一個字，就能免費兌換中杯冠軍美式乙杯（每店限量50杯，贈完為止）。
另自12月13日起於21間門市推出「阿里山豆御香藝伎咖啡」，甫獲得2023年素有咖啡屆奧斯卡COE卓越杯，本批次為本土得標最高等級，珍稀批次鑑賞，每杯手沖價800元，再創超商咖啡天花板，每店限量10杯；同步上市限量100包的咖啡豆50g，每包售價1880元。
7-ELEVEN也預告，自12月27日起再推出經典「不可思議冠軍典藏濾掛式咖啡」，消費者在21間門市消費不可思議咖啡杯裝飲品，即免費贈1包濾掛包，數量有限，贈完為止。
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