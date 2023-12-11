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鬧鐘訂起來！全家推夯蕃薯、匠土司3D造型交通卡 開賣時間曝光

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全家將具有代表性的熟食品牌「夯番薯」與烘焙品牌「匠土司」等比縮小，分別變身為3D造型一卡通與悠遊卡。圖／全家便利商店提供
全家將具有代表性的熟食品牌「夯番薯」與烘焙品牌「匠土司」等比縮小，分別變身為3D造型一卡通與悠遊卡。圖／全家便利商店提供

收集控注意啦！繼今年2月推出軟綿Q彈的「醇乳香土司」3D造型悠遊卡廣受好評、熱銷完售，全家將於12月13日再開賣全新3款造型票卡，特別將具有代表性的熟食品牌「夯番薯」與烘焙品牌「匠土司」等比縮小，分別變身為3D造型一卡通與悠遊卡，12月13日上午11:00起開放於FamiPort預購，全家會員亦可至會員APP「全+1商城」選購，凡購買任一造型票卡即贈指定商品優惠券，數量有限、售完為止。

「醇乳香土司」3D造型悠遊卡因為百分之百還原的外觀及軟綿Q彈的觸感，今年2月推出即掀起消費者熱購，且限量完售後詢問度不斷。此次適逢35周年慶，全家宣布再推出第2波匠土司造型悠遊卡，一次推出「原味覺土司」、「新纖麥土司」2款，包裝分別為紅、綠色系，每款售價390元，且購買還分別可免費獲得小麥胚芽土司（2入）、陽光葡萄土司（2入），不管是已經購入首波藍色款「醇乳香土司」造型悠遊卡的消費者，還是上次錯過的民眾，都要把握這次機會入手。

除了匠土司以外，全家最「夯」現烤熟食「夯番薯」也變身成為一卡通，並以靈魂人物「夯總」的萌趣形象，加上神還原的紙袋造型亮相，每卡售價390元，凡購買即可獲贈夯番薯購物金5元。

3款造型票卡將於12月13日11:00起於全台全家FamiPort機台開放預購，並同步於全家APP「全+1商城」開放會員購買，數量有限，售完為止。

喜愛造型交通票卡的民眾，還可至全家APP「地圖趣」專區選擇「夯品地圖」，即可搜尋鄰近店舖的造型卡庫存，蒐藏票卡更方便，減少撲空機會。

繼2月推出匠土司「醇乳香土司」3D造型悠遊卡，全家再推出第2波匠土司造型悠遊卡，包含「原味覺土司」、「新纖麥土司」兩款，包裝分別為紅、綠色系，每款售價390元。圖／全家便利商店提供
繼2月推出匠土司「醇乳香土司」3D造型悠遊卡，全家再推出第2波匠土司造型悠遊卡，包含「原味覺土司」、「新纖麥土司」兩款，包裝分別為紅、綠色系，每款售價390元。圖／全家便利商店提供
全家現烤熟食「夯番薯」也變身成為一卡通，並以靈魂人物「夯總」的萌趣形象，加上神還原的紙袋造型亮相，每卡售價390元。圖／全家便利商店提供
全家現烤熟食「夯番薯」也變身成為一卡通，並以靈魂人物「夯總」的萌趣形象，加上神還原的紙袋造型亮相，每卡售價390元。圖／全家便利商店提供
全家3款3D造型一卡通與悠遊卡，12月13日上午11時起於FamiPort、全+1商城開賣。圖／全家便利商店提供
全家3款3D造型一卡通與悠遊卡，12月13日上午11時起於FamiPort、全+1商城開賣。圖／全家便利商店提供

悠遊卡 一卡通 售價

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