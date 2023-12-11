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肖戰愛用款都在這！TOD'S節慶短影片 奇幻放閃秀暖心

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
不僅在中國大陸人氣居高不下，TOD'S品牌代言人肖戰更有著強大帶貨力，並為TOD'S拍攝2023秋冬形象廣告。圖／TOD'S提供
不僅在中國大陸人氣居高不下，TOD'S品牌代言人肖戰更有著強大帶貨力，並為TOD'S拍攝2023秋冬形象廣告。圖／TOD'S提供

每到年末，年節的氣氛總是讓人期待，不只因為想收到禮物、想跟朋友們交換禮物，更有因為將跨越新的一年，讓人滿心期待。義大利精品品牌TOD’S近日發表2023 Holiday節慶系列推薦商品，同場加映一只奇幻短影片，以TOD’S魔法屋為主題，透過白雪、溫暖情境與時髦單品，營造暖心氣氛，更擁抱無限的風格可能。

在約45秒的短影片中，主角們輕敲著名為魔法的橘色TOD’S小屋之後、門廊應聲開啟。在一個彈指之間、在一次按下開關之後，迷你縮小屋內湧現了燈光、禮物、步伐，甚至響起了鋼琴樂音，當雙手一揮，中庭的雪人披上了裝飾、燃起笑容，一切的一切都因為TOD’S的包款鞋履相伴，讓歡樂和愉悅、無所不在。

TOD’S本季的Holiday節慶系列推薦了以織呢、麂皮及剪羊毛材質型塑的T Timeless包款、Kate休閒鞋，更帶來多款裝飾以T Ring或Kate飾扣短靴，要讓秋冬不受地形、氣候、溫度的限制；其中像是駝色Kate短筒休閒靴便在側邊、腳踝處裝飾以翻毛滾邊，從視覺上就帶來可愛氛圍，白色Kate釦飾短靴則讓白色鞋面比對上黃銅色釦飾，另外T Timeless織呢托特包則有著雋永的黑白雙色織呢，將隨身所需盡情收納、開啟一趟北方雪國的時髦旅程。

於此同時TOD’S同樣沒忘記大男孩們對風格的追求，T Timeless黑色樂福鞋有著斯文書卷的紳士鞋型楦頭，並搭配低調的黑色T Logo；另外一款TRK系列麂皮側背包則採用掀蓋搭配尼龍編織扣帶與拉鍊的多重設計，可肩背或側背，尤其麂皮的溫暖觸感更像樹木、森林帶來的穩重印象，將屬於義大利紳士的熟男風格、完美演繹。

TOD’S，淺駝色麂皮便鞋，26700元。圖／TOD'S提供
TOD’S，淺駝色麂皮便鞋，26700元。圖／TOD'S提供
TOD’S，白色Kate釦飾短靴，44300元。圖／TOD'S提供
TOD’S，白色Kate釦飾短靴，44300元。圖／TOD'S提供
TOD'S，T Timeless織呢托特包，69900元。圖／TOD'S提供
TOD'S，T Timeless織呢托特包，69900元。圖／TOD'S提供
TOD’S，TRK系列麂皮側背包，59900元。圖／TOD'S提供
TOD’S，TRK系列麂皮側背包，59900元。圖／TOD'S提供
TOD’S，駝色Kate短筒休閒靴，37100元。圖／TOD'S提供
TOD’S，駝色Kate短筒休閒靴，37100元。圖／TOD'S提供
TOD’S，T Timeless黑色樂福鞋，35900元。圖／TOD'S提供
TOD’S，T Timeless黑色樂福鞋，35900元。圖／TOD'S提供
橘色的暖心小屋中，各種場景、TOD’S經典商品一一登場、時髦走跳。圖／TOD'S提供
橘色的暖心小屋中，各種場景、TOD’S經典商品一一登場、時髦走跳。圖／TOD'S提供
TOD’S在最新的Holiday節慶影片中打造了名為Magic的TOD’S小屋，逗趣玩味。圖／TOD'S提供
TOD’S在最新的Holiday節慶影片中打造了名為Magic的TOD’S小屋，逗趣玩味。圖／TOD'S提供
TOD’S的節日主題奇幻短影片中，以白雪、溫暖情境搭配時髦單品，進而擁抱冬日風格的無限延展。圖／TOD'S提供
TOD’S的節日主題奇幻短影片中，以白雪、溫暖情境搭配時髦單品，進而擁抱冬日風格的無限延展。圖／TOD'S提供

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