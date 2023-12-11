複製台灣經驗！英倫時尚品牌AllSaints揮軍馬來西亞再開新店

英倫時尚品牌AllSaints的集團執行長Peter Wood曾接受訪問時提到，2022年品牌稅前盈餘在疫後能增長，有賴於台灣與韓國市場貢獻。因此品牌複製了在台的成功經驗，持續南向耕耘，選在馬來西亞吉隆坡Seibu百貨開設全新據點。

2015年首度登台，AllSaints帶來原汁原味的英倫率性穿搭，迅速獲得台灣消費者喜愛，展店腳步也未曾停歇，包含機場免稅店都能看到品牌據點。後來更以台灣為跳板，進駐鄰近國家，並發展自家電商平台，都取得不錯成績。像是日本、中國都有實體門市成立，今年AllSaints還在上海迎來成立第二個據點，對比當前的經濟環境，相當不容易。而在明年品牌成立30周年之際，AllSaints再度複製了成功的台灣經驗，前進馬來西亞吉隆坡開設全新門市。

今年AllSaints還在上海迎來成立第二個據點，對比當前的經濟環境，相當不容易。圖／AllSaints提供

但實際上這並非AllSaints首次嘗試在馬來西亞吉隆坡市場發展，早在2019年就落腳當地知名的柏威年廣場（Pavilion Kuala Lumpur ）與一線精品比鄰而居，後來因為新冠疫情影響，才不得不撤離。而在4年後，隨著疫情解封同時日本頂級百貨Seibu選擇於吉隆坡拓展據點，AllSaints也跟著重返打造新門市。同樣沿用全新鮮明個性對比店裝概念，融合復古經典縫紉機及現代感的霓虹Logo燈，引入全新英倫復古魅力。

藝人郭雪芙示範AllSaints皮衣風格穿搭。圖／AllSaints提供

AllSaints之所以能在亞洲市場經營得有聲有色，全因招牌皮衣深受名人喜愛，從韓國女團BLACKPINK成員Jisoo、少女時代成員俞利、(G)I-DLE成員宋雨琦，到台灣藝人如郭雪芙、高爾宣及Karencici等人都是粉絲，間接也帶動了仿效穿搭。不過四季皆如夏天的吉隆坡市場是否會埋單，就看AllSaints如何再運用台灣經驗來突圍。