為亞錦賽台灣選手喝采！超商滿額現折、咖啡買1送1快閃優惠別錯過

第30屆亞錦賽今晚告一段落，雖然「銀」恨，但為了感謝台灣選手精彩奮戰，各超商都推出快閃優惠活動，一同為中華隊的拚戰精神喝采。

7-ELEVEN宣布「全店三支付滿額立折」活動時間延長至12月11日，就近到7-ELEVEN購買CITY系列飲品、常溫飲料、冷藏飲料、啤酒、零食、糖果、冰品、冷凍品、泡麵等9大類別商品，持icash2.0、icash Pay、OPEN錢包3大支付工具結帳，單筆購物滿222元立折22元、滿999元立折110元。

全家則是於APP優惠趣、隨買跨店取推出雙重優惠，12月11日10時起至12月12日於全家APP「優惠趣」推出Let’s Café特大杯經典美式買1送1優惠券，限量10萬組，每會員限領1組，搶券連結在此：https://bit.ly/3R04DK5，兌換期限至12月20日。另外，112月11日10時起至12月13日「隨買跨店取」另推出喝采大禮包，「Let’s Café大杯經典拿鐵」×15杯、「私品茶55元系列任選」×10杯、「Fami!ce霜淇淋（不限口味）」×10支，合計35樣商品只要1212元。會員限購1組，兌換期限至2024年12月25日。