星巴克「買一送一」！時代百貨跨年席位限時開搶

2023年接近尾聲，星迷請把握倒數最後幾波「買一送一」與「兩杯75折」優惠；此外， 星迷若想要在台北市信義區跨年，星巴克台北時代門市也推出跨年煙火套餐，套餐供應時間為2023年12月31日晚上9時至 2024年1月1日凌晨1時。一年一度的台北時代門市跨年煙火套餐預定12月12日上午10時起，於台北時代門市現場開搶，請星迷預備好手刀準時開搶！

⬤ 星巴克「那堤、焦糖瑪奇朵或美式咖啡」foodomo買一送一

星巴克即日起至2023年12月22日，每週三至五全日於外送平台foodomo 購買兩杯特大杯冰熱、風味一致的「那堤、焦糖瑪奇朵或美式咖啡」，其中一杯由星巴克招待。

⬤星巴克台北時代門市跨年煙火套餐

星巴克台北時代門市跨年煙火套餐，預定於12月12日上午10時起，在台北時代門市開放現場預訂與選購，不提供電話預訂服務，星迷必須親至現場，套餐數量有限，售完為止。

星巴克跨年煙火套餐有A、B兩款，A套餐每人每套2,880元，B套餐每人每套 3,280元，以上皆已含場地服務費。

星巴克表示，每位入場顧客低消為一份限定套餐，每份套餐需預付1,000元訂金（訂金限定使用現金支付），並在預訂套餐時完成座位預訂，訂金將於活動當天入場後退還。詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。

⬤ 星巴克「焦糖燕麥奶密斯朵」foodpanda兩杯75折