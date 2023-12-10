台灣虎航今首航秋田 插旗日本第18個航點

日本秋冬旅遊旺季到來，台灣虎航表示，今天正式開航桃園-秋田航線，初期每周營運兩班；這是台灣虎航繼11月1日開航桃園-高知航線後，飛日本的第18個航點。

台灣虎航指出，慶祝首航，今天所有搭乘首航航班旅客，皆可獲得限定首航明信片乙份，另有虎妞於桃園機場的候機室和首航旅客合影紀念。

台灣虎航說，台灣虎航董事長陳漢銘今天也搭乘該首航航機，前往秋田機場參與當地首航儀式，秋田機場也安排灑水慶祝儀式歡慶。

陳漢銘表示，搭直飛航班從台灣來只要3小時，秋冬向來是日本東北旅遊旺季，各種雪祭、滑雪活動、泡湯受國人喜愛，歡迎旅客可搭配花卷、仙台等航點，以不同點進出方式，深入體驗日本東北風光。

台灣虎航指出，桃園-秋田航線開航初期，每周營運兩班，去程航班編號IT256；每周四、日上午8時30分自桃園機場起飛；回程航班編號IT257，每周四、日下午2時10分自秋田機場起飛。