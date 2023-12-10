CITIZEN以花為名打造全新光動女表 實用兼具搭配性高CP值

耶誕節向來就是送禮需求的旺季，於是CITIZEN再度以自然為啟發，利用「大理花」的概念，推出L系列光動能女表，有著「高顏值」的外觀，可滿足搭配需求，加上精準走時的實用性，絕對是高CP值贈禮的選擇。

有著各式色彩，同時帶有優雅、氣質、富貴繁華形象的大理花，是生活中常見的花卉之一。CITIZEN便以其外型為概念， 設計L系列全新光動能腕表，運用各種淺色系蝶貝表盤搭配流圓潤表殼及如花瓣般的表帶色彩，巧妙呼應大理花繽紛多彩的花姿。可看到細膩表盤設計由內而外漸變寬之羅馬時標與花瓣模樣時標的配置，輔以CITIZEN L專屬秒針在其中旋轉，使整體設計呈現高雅感。CITIZEN分別以粉紅金表殼、表帶詮釋橙色大理花；玫瑰金表殼、表帶及米白色蝶貝表盤來呈現黃色大理花層層堆疊花瓣模樣，以及粉蝶貝呈現粉色大理花主題，讓女性消費者都能找定命定款。

流行品牌Daniel Wellington以夢幻白色耶誕為靈感，攜手品牌大使矢吹奈子推出全新DW X 矢吹奈子系列。圖／Daniel Wellington提供

呼應年底各式派對穿搭需求，流行品牌Daniel Wellington（簡稱DW）以夢幻白色耶誕為靈感，攜手品牌大使矢吹奈子推出全新DW X 矢吹奈子系列Quadro Nato腕表及Tennis bracelet星光網球手鍊。以「無性別」為設計理念，其中的腕表DW選用黑灰相間的Nato尼龍表帶搭配蛋殼白表盤，同時也為鑲有璀璨方晶鎬石的網球手鍊換上全新Nightfall夜幕配色，矢吹奈子實際配戴之後更表示「一戴上就不想取下來了！」

CITIZEN以大理花外型為概念， 設計L系列全新光動能腕表，運用各種淺色系蝶貝表盤搭配流圓潤表殼及如花瓣般的表帶色彩，呼應繽紛多彩花姿。圖／CITIZEN提供

DW X 矢吹奈子系列Quadro Nato腕表， 全球限量1,000支，5,090元。圖／Daniel Wellington提供

CITIZEN L系列光動能EM0929-81Y腕表，鍍玫瑰金精鋼表殼、表鍊搭配米白蝶貝表盤，12,800元。圖／CITIZEN提供

CITIZEN L系列光動能EM0928-84D腕表，鍍粉紅金精鋼表殼、表鍊搭配白蝶貝表盤，13,800元。圖／CITIZEN提供

CITIZEN L系列光動能EM0927-87Y腕表，精鋼表殼、表鍊搭配粉蝶貝表盤，12,800元。圖／CITIZEN提供