六福萬怡「自助餐吃到飽 第2人8元」！住房現享35折

為慶祝8週年，台北六福萬怡酒店自12月12日起，限時推出快閃住房裝案，豪華客房現享35折，再贈送餐飲抵用券2,000元。另外即日起至12月29日期間，BUFFET敘日全日餐廳也有「2人同行，下午茶第2人8元、午晚餐第2人半價」等限時優惠。

12月12日至12月16日期間，台北六福萬怡酒店推出8周年住房專案，原價豪華客房原價15,500元，優惠價5,499元，現享35折，適用12月12日至3月31日期間，包括288假期也可入住。入住期間，再贈送「餐飲抵用券2000元」，包括館內的敘日全日餐廳、粵亮廣式料理、The Lounge大廳酒吧均可適用。