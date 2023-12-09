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六福萬怡「自助餐吃到飽 第2人8元」！住房現享35折

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
敘日全日餐廳推出「下午茶第二人8元」的限時優惠。圖／六福萬怡酒店提供
敘日全日餐廳推出「下午茶第二人8元」的限時優惠。圖／六福萬怡酒店提供

為慶祝8週年，台北六福萬怡酒店自12月12日起，限時推出快閃住房裝案，豪華客房現享35折，再贈送餐飲抵用券2,000元。另外即日起至12月29日期間，BUFFET敘日全日餐廳也有「2人同行，下午茶第2人8元、午晚餐第2人半價」等限時優惠。

12月12日至12月16日期間，台北六福萬怡酒店推出8周年住房專案，原價豪華客房原價15,500元，優惠價5,499元，現享35折，適用12月12日至3月31日期間，包括288假期也可入住。入住期間，再贈送「餐飲抵用券2000元」，包括館內的敘日全日餐廳、粵亮廣式料理、The Lounge大廳酒吧均可適用。

針對喜愛吃自助餐的民眾，即日起至12月29日，於敘日餐廳官方粉絲團擷取「8周年活動貼文」並在用餐時出示，即可享有「平日下午茶，2人同行第2人餐費8元」的優惠，還可享「平日午、晚餐，2人同行第2人半價」。包括現切爐烤牛排、海鮮食材、各式中西美饌、烈日鬆餅、精緻糕點等豐富好料無限供應。若於午晚餐時段用餐，還可享受期間限定的主廚加碼位上「松葉蟹」、「爐烤匈牙利香料火雞」。（需提前預約並告知參與活動，優惠對象仍需支付原價1成服務費，兒童餐費不適用）

六福萬怡酒店「豪華客房」限時優惠35折。圖／六福萬怡酒店提供
六福萬怡酒店「豪華客房」限時優惠35折。圖／六福萬怡酒店提供

餐廳 酒店 下午茶

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