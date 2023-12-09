快訊

下周生肖運勢／馬和氣生財、羊貴人多、這生肖有機會脫單

恐怖陸化學博士生在美毒害鄰居 開庭時「已遭遣返」竟沒受懲罰

躺平族跳起來？侯友宜拋青年購屋免頭期款 專家稱恐助漲房價

貓咪珠寶盤配療癒珍珠香氛 MIKIMOTO暖心耶誕禮可網購

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
MIKIMOTO在佳節前夕，推薦多款應景的珠寶作品與禮品。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO在佳節前夕，推薦多款應景的珠寶作品與禮品。圖／MIKIMOTO提供

耶誕節在日本是表達愛意的浪漫節日，MIKIMOTO在佳節前夕，推出多款應景的珠寶作品，以及別式意義的珍貴禮品，為年末佳節的溫暖氛圍更添濃厚，對摯愛親友獻上最美的心意。為佳節妝點節慶氛圍的花圈與耶誕樹，透過工匠精湛的工藝，以燦亮18K黃金、鑽石、珍珠微型化，成為可以隨身妝點穿搭的華麗珠寶胸針。雪花徐緩地飄落的美景，則在MIKOMOTO的重新演繹下，成為工藝精美的 線條，搭配品牌經典珍珠排列，呈現出多樣貌的穿搭之美，以璀璨鑽石與瑰麗珍珠增添冬日優雅氛圍， 為佳節揭開序幕。

今年在台灣開始提供線上購物服務的MIKIMOTO，也針對網購族群推出限定款式的天使之翼造型珍珠墜鍊，金黃華麗的天使翅膀溫柔包覆珍珠，傳達溫暖的祝福之意。而完全擄獲人心的貓咪珠寶盤，則以立體的金屬雕刻手法，生動地描繪了兩隻貓咪與蝴蝶玩耍的樣貌，貓的脖子上以金雕裝飾著珍珠項鍊與領巾，細節令人愛不釋手。除此之外，採用珍珠素材製作的包括卓顔面膜與香氛蠟燭 等美妝香氛系列禮品，則是同步於MIKIMOTO台北101旗艦店與網路商店限定販售，是非常適合送禮的療癒首選。 

（由左至右）MIKIMOTO珍珠鑽石墜鍊，18K白金鑲嵌鑽石與日 Akoya珍珠，50,000元；MIKIMOTO珍珠鑽石耳環，18K白金鑲嵌鑽石與日 Akoya珍珠，63,000元。圖／MIKIMOTO提供
（由左至右）MIKIMOTO珍珠鑽石墜鍊，18K白金鑲嵌鑽石與日 Akoya珍珠，50,000元；MIKIMOTO珍珠鑽石耳環，18K白金鑲嵌鑽石與日 Akoya珍珠，63,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO台北101旗艦店與網路商店限定販售MIKIMOTO卓顔面膜（7片入），4,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO台北101旗艦店與網路商店限定販售MIKIMOTO卓顔面膜（7片入），4,000元。圖／MIKIMOTO提供
網路商店獨家Mikimoto Luxury Gift Collection貓咪珠寶盤，鍍錫不鏽鋼/玫瑰金鍍錫合金與日本Akoya珍珠，7,000元。圖／MIKIMOTO提供
網路商店獨家Mikimoto Luxury Gift Collection貓咪珠寶盤，鍍錫不鏽鋼/玫瑰金鍍錫合金與日本Akoya珍珠，7,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO 鑽石耳環，18K白金鑲嵌鑽石，31萬6,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO 鑽石耳環，18K白金鑲嵌鑽石，31萬6,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO珍珠胸針，純銀與日本Akoya珍珠，12,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO珍珠胸針，純銀與日本Akoya珍珠，12,000元。圖／MIKIMOTO提供
網路商店獨家MIKIMOTO天使之翼造型珍珠墜鍊，18K黃金搭配日本Akoya珍珠，32,000元。圖／MIKIMOTO提供
網路商店獨家MIKIMOTO天使之翼造型珍珠墜鍊，18K黃金搭配日本Akoya珍珠，32,000元。圖／MIKIMOTO提供
網路商店獨家MIKIMOTO天使之翼造型珍珠墜鍊，18K黃金搭配日本Akoya珍珠，32,000元。圖／MIKIMOTO提供
網路商店獨家MIKIMOTO天使之翼造型珍珠墜鍊，18K黃金搭配日本Akoya珍珠，32,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO珍珠鑽石墜鍊，18K白金鑲嵌鑽石與日 Akoya珍珠，50,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO珍珠鑽石墜鍊，18K白金鑲嵌鑽石與日 Akoya珍珠，50,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO珍珠鑽石耳環，18K白金鑲嵌鑽石與日 Akoya珍珠，63,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO珍珠鑽石耳環，18K白金鑲嵌鑽石與日 Akoya珍珠，63,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO聖誕樹造型胸針，18K黃金鑲嵌鑽石與日本Akoya珍珠，52,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO聖誕樹造型胸針，18K黃金鑲嵌鑽石與日本Akoya珍珠，52,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO聖誕花圈造型胸針，18K黃金鑲嵌鑽石與日本Akoya珍珠，62,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO聖誕花圈造型胸針，18K黃金鑲嵌鑽石與日本Akoya珍珠，62,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO台北101旗艦店與網路商店限定販售Mikimoto Luxury Gift Collection香氛蠟燭，3,300元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO台北101旗艦店與網路商店限定販售Mikimoto Luxury Gift Collection香氛蠟燭，3,300元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO台北101旗艦店與網路商店限定販售Mikimoto Luxury Gift Collection香氛蠟燭，3,300元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO台北101旗艦店與網路商店限定販售Mikimoto Luxury Gift Collection香氛蠟燭，3,300元。圖／MIKIMOTO提供
（由左至右）Mikimoto M Collection珍珠戒指，18K黃金搭配日本Akoya珍珠，96,000元；Mikimoto M Collection珍珠耳骨夾，18K黃金搭配日本Akoya珍珠，26,000元。圖／MIKIMOTO提供
（由左至右）Mikimoto M Collection珍珠戒指，18K黃金搭配日本Akoya珍珠，96,000元；Mikimoto M Collection珍珠耳骨夾，18K黃金搭配日本Akoya珍珠，26,000元。圖／MIKIMOTO提供

珠寶 貓咪 耶誕節 品牌

延伸閱讀

HAERIN好仙！美秀Dior最新玫瑰珠寶又美又個性

女幫男友「蝦皮商城」網購到假貨鞋氣炸 網勸：真心不推蝦皮

散發無瑕珍珠光！BLACKPINK ROSÉ最愛底妝曝光了

魅惑舒淇vs個性劉亦菲 女神戴同款珠寶風格差這麼多

相關新聞

貓咪珠寶盤配療癒珍珠香氛 MIKIMOTO暖心耶誕禮可網購

耶誕節在日本是表達愛意的浪漫節日，MIKIMOTO在佳節前夕，推出多款應景的珠寶作品，以及別式意義的珍貴禮品，為年末佳節...

飛行家旅行社結合牛博肆火鍋 打造高雄美食旅遊新模式

疫後拚觀光商機，飛行家綜合旅行社與牛博肆溫體牛火鍋簽定「飛牛專案」，異業結盟，未來牛博肆火鍋美食體驗將融入高雄旅遊套餐，...

精緻選品彰顯品味！SHANG XIA上下耶誕禮品有絕佳質感

巧妙結合東方工藝與西方風格的SHANG XIA上下，在即將到來的耶誕節，精選兼具品味與創新風格的禮品，彰顯出每個人獨到的...

「高雄駅一番街」開幕 高雄動漫迷暴動了

位在高雄火車站的「高雄駅一番街」R11商場今天開幕，湧入上百名COSER（角色扮演者）參與盛會，市長陳其邁變裝成奇異博士...

7種鍋底、連湯也能喝！首家「築間酸菜魚」月底開幕

目前全台最熱門的餐點，莫過於「酸菜魚」。主打火鍋、燒肉的「築間」近期也宣佈，將開設全新品牌「築間酸菜魚」，並將設計總長酸...

現省450！拿坡里「1公斤腿排桶」買1送1 只有9天

為慶祝1212購物節即將到來，「拿坡里披薩．炸雞」自即日起推出限時優惠，「1公斤腿排桶」現享「買1送1」優惠，現省450...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。