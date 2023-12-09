貓咪珠寶盤配療癒珍珠香氛 MIKIMOTO暖心耶誕禮可網購

耶誕節在日本是表達愛意的浪漫節日，MIKIMOTO在佳節前夕，推出多款應景的珠寶作品，以及別式意義的珍貴禮品，為年末佳節的溫暖氛圍更添濃厚，對摯愛親友獻上最美的心意。為佳節妝點節慶氛圍的花圈與耶誕樹，透過工匠精湛的工藝，以燦亮18K黃金、鑽石、珍珠微型化，成為可以隨身妝點穿搭的華麗珠寶胸針。雪花徐緩地飄落的美景，則在MIKOMOTO的重新演繹下，成為工藝精美的 線條，搭配品牌經典珍珠排列，呈現出多樣貌的穿搭之美，以璀璨鑽石與瑰麗珍珠增添冬日優雅氛圍， 為佳節揭開序幕。

今年在台灣開始提供線上購物服務的MIKIMOTO，也針對網購族群推出限定款式的天使之翼造型珍珠墜鍊，金黃華麗的天使翅膀溫柔包覆珍珠，傳達溫暖的祝福之意。而完全擄獲人心的貓咪珠寶盤，則以立體的金屬雕刻手法，生動地描繪了兩隻貓咪與蝴蝶玩耍的樣貌，貓的脖子上以金雕裝飾著珍珠項鍊與領巾，細節令人愛不釋手。除此之外，採用珍珠素材製作的包括卓顔面膜與香氛蠟燭 等美妝香氛系列禮品，則是同步於MIKIMOTO台北101旗艦店與網路商店限定販售，是非常適合送禮的療癒首選。