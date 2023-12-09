精緻選品彰顯品味！SHANG XIA上下耶誕禮品有絕佳質感

巧妙結合東方工藝與西方風格的SHANG XIA上下，在即將到來的耶誕節，精選兼具品味與創新風格的禮品，彰顯出每個人獨到的品味與質感。

極具優雅風格的純初剪羊毛圓弧鬱金香剪裁洋裝，有著獨特精湛的剪裁技巧，以及高品質羊毛，穿上洋裝都能讓人眼睛一亮；龍韻－竹絲扣瓷茶具，採用創新折線竹編技法精巧編製，獨特的龍韻紋元素貫穿茶具，並呈現出天然竹絲與瓷器的結合，

另款君子－紅漆櫸木茶具組，有著高溫燒製的白瓷，包括白瓷茶杯四枚與茶壺，採用方形旅行雙層提盒套裝，運用紅漆櫸木的溫潤質感與精緻的楯卯結構工藝相結合，讓品茶成為極致享受；限量藏品的銀地青花荷花高奘杯配托套組，為知名瓷器大師何鑫的限量作品，採用青花手繪和花紋飾，杯體外壁滿地銀釉，呈現華貴的光澤，極具收藏價值。

喜愛香氛的人，可入手晨色或馥郁精油香氛禮盒，採用法國天然精油，晨色禮盒中有佛手柑、葡萄柚、苦橙葉與萊姆，馥郁款中有馥郁: 萊姆、甜茴香、歐洲赤松、芳樟與天竺葵，可以為室內增添香氣，放鬆身心靈。