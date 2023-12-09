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現省450！拿坡里「1公斤腿排桶」買1送1 只有9天
為慶祝1212購物節即將到來，「拿坡里披薩．炸雞」自即日起推出限時優惠，「1公斤腿排桶」現享「買1送1」優惠，現省450元。另外「Mister Donut」則推出「7入甜甜圈222元」優惠，還有「熱飲買1送1」方案。
即日起至12月17日期間，「拿坡里披薩．炸雞」針對全台126間門市推出「1公斤腿排桶買1送1」優惠，原價2桶900元，優惠價450元，內用或外帶均可享優惠，現省450元。另外拿坡里也推薦「酥脆鱈魚香絲」，將鱈魚香絲炸至金黃後，再搭配大蒜、青蔥、辣椒等香料，原價89元，加購優惠價29元。
除了炸雞之外，即日起至12月14日期間，Mister Donut推出「甜甜圈7入222元」的限時優惠方案（限39元品項，可加價換購商品），另外即日起至12月25日期間，包括「熱美式咖啡」或「熱皇家伯爵紅茶」均可享「買1送1」優惠。針對耶誕節，還有耶誕雪人、耶誕草莓熊太郎、耶誕棉花糖波堤等一系列限定甜品可供選擇。
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