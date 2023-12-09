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毛茸茸瓶罐和帆布Peekaboo FENDI創意席捲邁阿密設計展

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
FENDI於邁阿密設計展推出由BLESS策畫的Fendibackfrontals。圖／FENDI提供
FENDI於邁阿密設計展推出由BLESS策畫的Fendibackfrontals。圖／FENDI提供

自12月6日起與Art Basel同期間於相鄰地點在邁阿密舉辦的邁阿密設計展（Design Miami/ 2023）上，FENDI發表了與設計雙人組BLESS攜手合作的「Fendibackfrontals」，猶如一座多元可能的遊樂場，匯聚包括皮革工藝、傢俱設計等不同面向的FENDI創意，是這對由Desiree Heiss與Ines Kaag於1997年在巴黎和柏林成立跨多個領域的BLESS工作室，從公共和個人、企業和個人等多個切入點對FENDI的全新詮釋。

「通常時尚品牌只會展現出其『光鮮亮麗』的一面，而 BLESS 想要藉由 Fendibackfrontals，由內而外為時尚品牌提供更完整、更人性化的視角。」這對跨領域設計師說。此次的展出由FENDI與FENDI CASA合作開發的四塊雙面屏風是展台的主體，屏風的正反兩面展現出不同風景。

屏風的背面由高貴而富有光澤的紅木製成，與展臺的四周牆壁形成一條走廊。牆壁上覆蓋著印有屏風背面合成照片的織物，營造出「鏡像」效果。每塊屏風都是一個3D的微觀世界，搭配家聚乙擺設物件，加強了進入FENDI世界的沉浸感。在入口處、廚房、電梯、雕像上的每塊屏風各有不同的主題和功能。

秉持與屏風相同的多方面合作精神，BLESS工作室也進一步重新演繹FENDI的經典Peekaboo包款，設計出Protective Sister Bag和 Protective Brother Carton Bag，既能變成兩個獨立使用的手提包，也能以組合的「家庭」形式「帶出門」。

FENDI於邁阿密設計展推出由BLESS策畫的Fendibackfrontals。圖／FENDI提供
FENDI於邁阿密設計展推出由BLESS策畫的Fendibackfrontals。圖／FENDI提供
FENDI於邁阿密設計展推出由BLESS策畫的Fendibackfrontals，包括一系列包覆皮草的清潔用品。圖／FENDI提供
FENDI於邁阿密設計展推出由BLESS策畫的Fendibackfrontals，包括一系列包覆皮草的清潔用品。圖／FENDI提供
FENDI於邁阿密設計展推出由BLESS策畫的Fendibackfrontals。圖／FENDI提供
FENDI於邁阿密設計展推出由BLESS策畫的Fendibackfrontals。圖／FENDI提供
BLESS工作室重新演繹FENDI的經典Peekaboo包款，設計出Protective Sister Bag和 Protective Brother Carton Bag。圖／FENDI提供
BLESS工作室重新演繹FENDI的經典Peekaboo包款，設計出Protective Sister Bag和 Protective Brother Carton Bag。圖／FENDI提供
BLESS工作室重新演繹FENDI的經典Peekaboo包款。圖／FENDI提供
BLESS工作室重新演繹FENDI的經典Peekaboo包款。圖／FENDI提供

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