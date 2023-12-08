鞏俐、劉雯都來了！Pradasphere II特展 上海盛大開幕

大型的綜合展會總令人期待，因為可以一次體會單一主題的多重面向、森羅萬有。義大利時尚品牌Prada日前於上海帶來大型展覽「Pradasphere II」，由品牌聯合創意總監Miuccia Prada和Raf Simons共同策劃，並邀請香港影星惠英紅、鞏俐、中國超模劉雯、杜鵑與好萊塢男星Jeff Goldblum等人出席，帶人一探Prada 源自1913年至今的創意、前衛與時尚姿態。

自12月6日開始，於上海START星美術館舉辦的公開展覽Pradasphere II，透過400多個實體展件、藝術品、典藏時裝檔案，以及13個不同主題的子空間，爬梳了Prada在藝術、建築、文化和體育的跨界精彩成果。像是Andreas Gursky的原創照片描繪Prada早期零售店之一的一面經典牆壁，搭配以綠色天鵝絨入口，帶人悄然踏入Prada的風格主場。主幹道上有著近200套的男女時裝，是由品牌聯合創意總監Raf Simons精心挑選，展示Prada一路以來對線條、輪廓風格的宣言，部分並在30年內未曾於公眾眼前亮相、格外值得一探。

想知道Prada經典鞋款的變化？則可於Green Store中覓得；Vitrine展區則嚴選Prada膾炙人口的20枚包款：從Galleria以致Cleo，是一段義大利精品的小型編年史；和美洲盃帆船賽長久合作的歷史，不僅為Prada帶來海上的冒險活力，也可在Luna Rossa展區中試穿帆船制服、讓人感受海上英姿；而Prada不僅著眼時尚、也將眼光投向未來，Re-Nylon材料與服裝的陳列不僅有穿上身的自信，更藏有對地球的永續宏觀意念。