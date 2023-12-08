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鞏俐、劉雯都來了！Pradasphere II特展 上海盛大開幕

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
（由左至右）中國女星白百合、中國超模杜鵑與中國超模劉雯，出席了Prada的Pradasphere II開幕派對。圖／Prada提供（合成圖）
（由左至右）中國女星白百合、中國超模杜鵑與中國超模劉雯，出席了Prada的Pradasphere II開幕派對。圖／Prada提供（合成圖）

大型的綜合展會總令人期待，因為可以一次體會單一主題的多重面向、森羅萬有。義大利時尚品牌Prada日前於上海帶來大型展覽「Pradasphere II」，由品牌聯合創意總監Miuccia Prada和Raf Simons共同策劃，並邀請香港影星惠英紅、鞏俐、中國超模劉雯、杜鵑與好萊塢男星Jeff Goldblum等人出席，帶人一探Prada 源自1913年至今的創意、前衛與時尚姿態。

自12月6日開始，於上海START星美術館舉辦的公開展覽Pradasphere II，透過400多個實體展件、藝術品、典藏時裝檔案，以及13個不同主題的子空間，爬梳了Prada在藝術、建築、文化和體育的跨界精彩成果。像是Andreas Gursky的原創照片描繪Prada早期零售店之一的一面經典牆壁，搭配以綠色天鵝絨入口，帶人悄然踏入Prada的風格主場。主幹道上有著近200套的男女時裝，是由品牌聯合創意總監Raf Simons精心挑選，展示Prada一路以來對線條、輪廓風格的宣言，部分並在30年內未曾於公眾眼前亮相、格外值得一探。

想知道Prada經典鞋款的變化？則可於Green Store中覓得；Vitrine展區則嚴選Prada膾炙人口的20枚包款：從Galleria以致Cleo，是一段義大利精品的小型編年史；和美洲盃帆船賽長久合作的歷史，不僅為Prada帶來海上的冒險活力，也可在Luna Rossa展區中試穿帆船制服、讓人感受海上英姿；而Prada不僅著眼時尚、也將眼光投向未來，Re-Nylon材料與服裝的陳列不僅有穿上身的自信，更藏有對地球的永續宏觀意念。

一如Prada源起於1913年的百年傳奇，上海的悠久歷史同樣為其帶來無數古老、值得玩味探究的經典建築。Pradasphere II所在的「START星美術館」位於南浦火車站的歷史建物內，經建築師Jean Nouvel改造後並在2022年12月開館，今年適逢一周年紀。在日前盛大開幕後，Pradasphere II將持續在START星美術館內展出、直至2024年1月21日。地址為上海市徐匯區瑞寧路111號，每日早上10點開放至下午5點，下午4點30則為最後入館時間，特展為免費參觀、可直接逕行前往。

一身騎士皮夾克搭配墨鏡的鞏俐，酷酷出席Prada上海Pradasphere II派對。圖／Prada提供
一身騎士皮夾克搭配墨鏡的鞏俐，酷酷出席Prada上海Pradasphere II派對。圖／Prada提供
中國超模杜鵑。圖／Prada提供
中國超模杜鵑。圖／Prada提供
Pradasphere Caffè投影牆上展示過去Prada曾打造的秀場空間，領人浸淫在時尚的時光隧道中。圖／Prada提供
Pradasphere Caffè投影牆上展示過去Prada曾打造的秀場空間，領人浸淫在時尚的時光隧道中。圖／Prada提供
中國超模劉雯。圖／Prada提供
中國超模劉雯。圖／Prada提供
38雙Prada經典的皮鞋、厚底靴、長靴、高根鞋、厚底休閒鞋，都可在Green Store展區中大開眼界。圖／Prada提供
38雙Prada經典的皮鞋、厚底靴、長靴、高根鞋、厚底休閒鞋，都可在Green Store展區中大開眼界。圖／Prada提供
Prada日前於上海展開大型展覽「Pradasphere II」，帶人一探Prada 源自1913年至今的創意與時尚姿態。圖／Prada提供
Prada日前於上海展開大型展覽「Pradasphere II」，帶人一探Prada 源自1913年至今的創意與時尚姿態。圖／Prada提供
（由左至右）Prada聯合創意總監Raf Simons、Miuccia Prada與鞏俐一同合影。圖／Prada提供
（由左至右）Prada聯合創意總監Raf Simons、Miuccia Prada與鞏俐一同合影。圖／Prada提供
關於裙裝可以有多少種風格變奏？Materiality展示了為上海Pradasphere獨家設計的20款裙子、氣場全開。圖／Prada提供
關於裙裝可以有多少種風格變奏？Materiality展示了為上海Pradasphere獨家設計的20款裙子、氣場全開。圖／Prada提供

上海 義大利 建築師 PRADA 鞏俐

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