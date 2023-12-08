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全家便利商店再推《間諜家家酒》11款生活好物集點加價購！「提把保溫瓶、絨毛拖鞋」可愛必收
隨著日本超人氣動畫《間諜家家酒》第二季熱播，全家便利商店繼11月29日推出聖誕禮物箱、瓶中娃娃及點數加價購系列之後，12月13日上午10點起將再推出第二波超萌又實用的周邊商品，包含各式生活、居家必備好物，如造型兩用坐墊、絨毛拖鞋、小夜燈、保溫瓶等，12月13日至2024年1月23日開放於「全家」APP兌點趣換購，400點＋189元起就能讓滿滿的《間諜家家酒》角色走進生活，陪伴粉絲們歡度追番時光。
「全家」12月13日上午10點起將推出第二波《間諜家家酒》周邊商品集點加價購活動，首推「造型兩用連坐墊」，可置於座椅當作靠枕坐墊，也可拆開拉鍊分別使用抱枕與坐墊，共有安妮亞、彭德兩款可任選，每款400點＋399元即可換購；同樣以安妮亞與彭德為造型的商品還有「絨毛拖鞋」，400點＋419元就可一次收集兩種角色。
冬季想來杯熱可可、熱咖啡或熱茶，推薦換購「間諜家家酒珠光馬克杯及恆溫墊組」，共有安妮亞黃色款、間諜家家酒藍色款可任選，每款400點＋399元；外出使用則可選擇「提把保溫瓶」，包含粉色系安妮亞與彭德款、綠色系間諜家家酒款，每款400點＋399元。
如果想在家中增添氛圍感，則可以400點＋379元換購「安妮亞壓克力小夜燈」，可兩段式調整為白光或暖光，讓可愛的安妮亞為居家氛圍增添「亮點」。本次換購活動還推出「間諜家家酒拼圖收納罐」，包含64片拼圖及木蓋，動手DIY就能一片片拼出美好，換購價400點＋499元。此外還有造型軟綿可愛的「仿羊羔毛化妝包」，可選擇粉色款花生、白色款彭德圖樣，每款只要400點＋189元就能入手。
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