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陳嵐舒冬季新菜公開！ gS紅油擔擔海鮮義麵超好吃

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
gubami Social冬季新菜上市。圖／gubami Social提供
gubami Social冬季新菜上市。圖／gubami Social提供

位於新光三越A9、由亞洲最佳女主廚陳嵐舒所創立的「gubami Social」，推出6道全新風貌冬季新菜；為迎接即將到來的聖誕與跨年，餐廳特別與新銳花藝品牌「煙花蕨醒」攜手，除推出聯名沉浸式體驗作品「煙花未冷．Social覺醒——限定飲品甜點節慶組合」，也在餐廳內外展出極具設計感的大型花藝陳列，為今年信義區的聖誕新年氣息帶來絕美的五感饗宴。

「椪餅番茄蝦塔塔」 以宜蘭生食級葡萄蝦為靈魂，淋上由老薑、黑麻油與辣香腸煸香後，再拌入新鮮的番茄調製而成的特色醬汁；黑麻油不僅為菜品帶來獨特風味，更增添冬日溫補元素，搭配上以台南特色點心椪餅為靈感的香脆椪餅，在餅皮與彈牙葡萄蝦相互疊加下，口感層次分明，獨特的風味令人驚艷。

「煙燻燉肉塔可」選用膠質豐富的豬腳肉，以八角香料等中式烹飪手法燉煮入味，手工製作的TACO玉米餅，底部抹上每日鮮製的優格醬，上方綴上自製辣蘿蔔及莊園級巧克力雪片，讓人一口接一口，欲罷不能。

「烏梅慢慢烤豬肋排」將彰化花田喜彘白豬以「gubami Social」自製叉燒醬醃製12小時，這次升級的叉燒醬2.0版本中特別加入了極具台灣風味代表烏梅，讓原本厚重的叉燒醬多了輕盈跳躍的層次感，令人驚喜萬分。為了豐富節慶的歡聚體驗，「烏梅慢慢烤豬肋排」特別推出大份量版本，適合多人分享。

「酥皮剝皮辣椒雞」以法式經典千層酥皮，包覆剝皮辣椒雞湯的鮮美，選用元榆自然放牧黑羽小母雞的雞腿肉，加入法式燉肉常見的燉白豆、與剝皮辣椒及雞高湯煨煮，為了增添清甜，加入冬季盛產的白蘿蔔，一口熱湯搭配一抹酥皮，溫暖豐潤。

「紅油擔擔海鮮義麵」是這次最令人驚豔的一道。「gubami Social」團隊自製的紅油番茄糊，為這道料理帶來獨特辣味和酸甜風情；充滿鮮味的蝦汁，更增添濃郁的風味；其中的花椒，更帶來意料之外的麻與香辣的魅力。Spaghetti細麵吸裹湯汁的精髓，每一口都令人嘖嘖稱奇，鮮美多樣的時令海鮮，讓這道麵點更加豐盛精彩。

「gubami Social」這次也將台中「GUBAMI」傳奇的「法式紅湯牛肉麵」再度精進，以全新2.0版本強勢回歸。遴選美國牛小排、牛腱心及牛筋，在多款香料的慢火中燉煮，餘味濃郁，香氣四溢，湯頭微辣中蘊含著細膩風味，再搭配獨家特製的黑松露辣醬，更為這碗牛肉麵的湯頭風味畫龍點睛，讓人吃了還想再吃。

在「煙花未冷．Social覺醒——限定飲品甜點節慶組合」中，「煙花蕨醒」特別為「gubami Social」獨家打造桌上型花藝藝術裝置來呈現此節慶組合，以兩款台灣茶為基底之無酒精特調，搭配了三種DIY互動裝置——茉莉花噴霧、香草油滴瓶和莓果龍舌蘭試管，每位顧客皆可調配出屬於自己的專屬特調；一旁濃醇香的巴黎山胡桃布朗尼甜品，則為這場美食饗宴的觸動延續著難以忘懷的回聲。

自12月15日起，餐廳將推出「聖誕新年限定雙人套餐」，其中便包括「煙花未冷．Social覺醒——限定飲品甜點節慶組合」，雙人套餐售價4,880元＋10%，內容詳細請洽門店。

酥皮剝皮辣椒雞。圖／gubami Social提供
酥皮剝皮辣椒雞。圖／gubami Social提供
椪餅番茄蝦塔塔。圖／gubami Social提供
椪餅番茄蝦塔塔。圖／gubami Social提供
gubami Social與花藝品牌煙花蕨醒合作「煙花未冷．Social覺醒-限定飲品甜點節慶組合」。圖／gubami Social提供
gubami Social與花藝品牌煙花蕨醒合作「煙花未冷．Social覺醒-限定飲品甜點節慶組合」。圖／gubami Social提供
gubami Social與花藝品牌煙花蕨醒合作餐廳內外大型藝術陳列。圖／gubami Social提供
gubami Social與花藝品牌煙花蕨醒合作餐廳內外大型藝術陳列。圖／gubami Social提供
烏梅慢慢烤豬肋排。圖／gubami Social提供
烏梅慢慢烤豬肋排。圖／gubami Social提供
煙燻燉肉塔可。圖／gubami Social提供
煙燻燉肉塔可。圖／gubami Social提供
紅油擔擔海鮮義大利麵。圖／gubami Social提供
紅油擔擔海鮮義大利麵。圖／gubami Social提供
法式紅湯牛肉麵。圖／gubami Social提供
法式紅湯牛肉麵。圖／gubami Social提供

餐廳 陳嵐舒

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