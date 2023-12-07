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胡宇威霸氣相挺PANERAI 101重開幕 「大人味」成亮點

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
胡宇威手上的Radiomir紅金款年曆腕表是專賣店限定款，也洋溢著動感的義式紳士風範。記者吳致碩／攝影
胡宇威手上的Radiomir紅金款年曆腕表是專賣店限定款，也洋溢著動感的義式紳士風範。記者吳致碩／攝影

繼先前為新光三越Diamond Towers專賣店盛大開幕後，瑞士鐘表品牌沛納海（PANERAI）今日為品牌台北101專賣店重新改裝。兩款專賣店限定的年曆貴金屬腕表體現了沛納海在複雜工藝的百尺竿頭，活動中並邀請人氣男神胡宇威現身，風格演繹紳士質感、活力與霸氣的三合為一。

一身深藍色雙排扣西裝的胡宇威，出席了PANERAI台北101專賣店的重新開幕。記者吳致碩／攝影
一身深藍色雙排扣西裝的胡宇威，出席了PANERAI台北101專賣店的重新開幕。記者吳致碩／攝影

出席活動時的胡宇威選擇了一身雙排扣深藍色西裝搭配紅金款的Radiomir Annual Calendar年曆腕表，同時深藍色西裝長褲並帶有喇叭褲的輪廓，別有一番南歐紳士的飄撇瀟灑。胡宇威接受訪談時則表示，紅金搭配藍色面盤的設計，讓他越看越喜歡，甚至考慮當成聖誕禮物的饋贈之選，而當被問到否會與另一半輪流搭配時，胡宇威則毫不猶豫秒答「不用輪流、一人一隻」，無形展現了與表款如出一轍的霸氣與紳士風範。

牆上滅火器搭配潛水夫剪影後似變身為防水氣瓶，令人會心一笑。圖／PANERAI提供
牆上滅火器搭配潛水夫剪影後似變身為防水氣瓶，令人會心一笑。圖／PANERAI提供

重新開幕的沛納台北101專賣店是品牌多年前在台灣市場的首間專賣店，因此別具意義。本次重新改裝後，店中完整呈現Radiomir、Submersible、Luminor與Luminor Due四大系列，並陳列有義大利國寶級品牌Fornasetti餐盤、古典帆船模型，帶來品牌與海洋、義式生活的品味連結。同時店中角落再有一區特製吧台，向義大利傳統的「Aperitivo」餐前酒文化致意，嘗試以熱情色彩與微醺，讓人瞬間穿越時區來到義大利，隨時開展一趟愜意、優渥的午茶之旅。

特別打造的義式酒吧，是向義大利傳統的「Aperitivo」餐前酒文化致意。圖／PANERAI提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
特別打造的義式酒吧，是向義大利傳統的「Aperitivo」餐前酒文化致意。圖／PANERAI提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

重新開幕期間，沛納海（PANERAI）台北101專賣店則獻上兩款專賣店限定的珍稀設計：Radiomir Annual Calendar年曆腕表45毫米的紅金款（PAM01363）與鉑金款（PAM01364）。兩款腕表功能相同，皆使用品牌首款複雜功能「年曆」（Annual Calendar）機芯、專為Radiomir系列設計的P.9010/AC，機芯將可顯示時間、日期、星期、月份並具三日動力儲存，只需在每年二月時手動調整、其餘皆可自動判別每月大小月份的30或31日，非一般精密複雜。

Radiomir Annual Calendar年曆紅金腕表搭配深藍色面盤，並具備「年曆」(Annual Calendar）功能，訂價120萬7,000元。圖／PANERAI提供
Radiomir Annual Calendar年曆紅金腕表搭配深藍色面盤，並具備「年曆」(Annual Calendar）功能，訂價120萬7,000元。圖／PANERAI提供

雖然具有頂級的瑞士製表工藝，但沛納海（PANERAI）畢竟歷史源自義大利，因此手表面盤中的月份、星期標示皆使用以義大利文，從文字、音聲、想像，營造出靜態無聲但鮮明的義式風格。鉑金款使用綠色面盤、紅金款則搭配藍色面盤，可親洽沛納海台北101專賣店，地址：台北市市府路45號鄰近信義路入口，或電洽：02-8101-8118。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

（由右至左）PANERAI台灣總經理張明澤、胡宇威、PANERAI全球總裁Jean-Marc Pontroué與台北101總經理朱麗文，一同為PANERAI台北101專賣店重新開幕站台、剪裁。記者吳致碩／攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
（由右至左）PANERAI台灣總經理張明澤、胡宇威、PANERAI全球總裁Jean-Marc Pontroué與台北101總經理朱麗文，一同為PANERAI台北101專賣店重新開幕站台、剪裁。記者吳致碩／攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
由於專賣店整體空間設計從食飲、質材、家具都充滿義式元素，PANERAI總裁Jean-Marc Pontroué致詞時並笑稱，「歡迎來到義大利的領土」。記者吳致碩／攝影
由於專賣店整體空間設計從食飲、質材、家具都充滿義式元素，PANERAI總裁Jean-Marc Pontroué致詞時並笑稱，「歡迎來到義大利的領土」。記者吳致碩／攝影
通透的玻璃表櫃、牆上的巨型時鐘與大理石地磚，完整具現了PANERAI的風格輪廓。圖／PANERAI提供
通透的玻璃表櫃、牆上的巨型時鐘與大理石地磚，完整具現了PANERAI的風格輪廓。圖／PANERAI提供
PANERAI台北101專賣店引入全新設計概念，從讀本、家具、裝飾品，輕奢中帶有藝文生活質感。圖／PANERAI提供
PANERAI台北101專賣店引入全新設計概念，從讀本、家具、裝飾品，輕奢中帶有藝文生活質感。圖／PANERAI提供
鉑金表殼、綠色漸層面盤的Radiomir Annual Calendar年曆腕表45毫米，為專賣店限定款，可每月自動切換大小月份。圖／PANERAI提供
鉑金表殼、綠色漸層面盤的Radiomir Annual Calendar年曆腕表45毫米，為專賣店限定款，可每月自動切換大小月份。圖／PANERAI提供
Radiomir Annual Calendar年曆腕表，拋光Platinumtech™鉑金、45毫米、P.9010/AC自動上鍊機械機芯、時間顯示、年曆功能，178萬1,000元。圖／PANERAI提供
Radiomir Annual Calendar年曆腕表，拋光Platinumtech™鉑金、45毫米、P.9010/AC自動上鍊機械機芯、時間顯示、年曆功能，178萬1,000元。圖／PANERAI提供
透背設計將讓人可飽覽P.9010/AC自動上鍊機械機芯的佈局與打磨修飾工藝。圖／PANERAI提供
透背設計將讓人可飽覽P.9010/AC自動上鍊機械機芯的佈局與打磨修飾工藝。圖／PANERAI提供

品牌 台北101 腕表 胡宇威

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