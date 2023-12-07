全台首間「黑色壽司郎」開幕！ 鮪魚赤身40元、滿額加送1盤

林口的居民久等了！來自日本的壽司郎，即將於12月8日開設「壽司郎林口店」，將是台灣第39間、新北第6間門市。林口店也將採用以往的配色，改走全黑的建築外觀，並採工業風格設計，乃是全台第一間「黑色壽司郎」。為慶祝新店開幕，特別推出「鮪魚極上赤身2貫40元」的優惠，另外滿額送資料夾、用餐送1盤等不同優惠。

壽司郎林口店位於民富街上，採街邊店型態。外觀跳脫以往的紅、白配色，改以「黑色」象徵壽司師傅的職人精神與堅持，並也散發摩登的城市風格。店內也一改原本的配色，改以大量的黑色元素呼應外觀，並以木質調帶來溫潤感。全店共規劃有180席座位。